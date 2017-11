¡No maten al mensajero!: El tenso momento de Balbi por salvar a Aguad

Desgrabación del tenso momento que vivió Balbi, quien sólo es un portavoz, con un periodista de la cadena estadounidense NBC News:

Primero, con su experiencia, ¿puede hablar de episodios parecidos sobre fallas eléctricas y entradas de agua y qué pasó con eso o qué hicieron y su procedimiento?:

- En este momento, no puedo mezclar mi experiencia con lo fáctico o informado por el submarino en ese momento.

Sí, es normal que entre agua por el snorkel, pero en esta ocasión había mar 6, olas de mucha altura, de 6 o 7 metros, y pudo haber entrado mucha más agua de la normal.

Pero no tuve ninguna experiencia particular en cuanto al cortocircuito y principio de incendio informado.

La otra pregunta es por el tema político. ¿Qué está pasando? He cubierto muchos desastres, en muchos países, y no he visto nunca que el poder político no aparezca. ¿No hay representante del Ministerio de Defensa aquí, con usted, todos los días? Eso es insólito:

- No voy a reponder a una opinión, pero yo soy vocero de la Armada con la noencia del ministerio de Defensa que, a su vez, es un organismo del Poder Ejecutivo, del gobierno.

Y me remito, por ejemplo, al día de ayer: un alto funcionario del gobierno (Marcos Peña, jefe de Gabinete) destacó el trabajo en equipo entre la Armada, el Ministerio de Defensa y el gobierno nacional. Incluso, habló de transparencia, precisión en la información, oportunidad para las actualizaciones pertinentes.

Toda la información está debidamente documentada y se le está informando a la doctora (Marta) Yañez, de Caleta Olivia, desde el viernes, cuando hizo la presentación.

Es cierto que hay mucha información circulando. (En los últimos días se mostró un papel) sobre el reporte del submarino, que hay una ley de confidencialidad (que lo resguarda), pero eso no quiere decir que no le sea dada esa información. Ocurre que se precisa alguna firma para que no se pierda información.

Próxima reunión, mañana (30/11) 12 del mediodía.

Sin dudas, gran muñeca de Balbi para zafar de la dura pregunta que tuvo que enfrentar. Aguad le debe a cada santo una vela.