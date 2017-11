'El charro' Galuccio le ganó a YPF y a los W, y se quedó con activos de gigante chino

Hace apenas unos meses que Miguel Galuccio, expresidente de YPF designado por Cristina Fernández, fundó una petrolera que bautizó Vista Oil&Gas, con sede en México. La firma fue establecida en marzo de este año, y sin embargo ya cuenta en su capital con los activos de un gigante chino, Sinopec, por un valor que ronda los US$600 millones según trascendión.

Según informó la agencia Reuters, que cita fuentes de la negociación, Sinopec decidió venderle sus activos a Vista, y no a otros competidores, como la misma YPF y Pluspetrol. Otras fuentes señalaron que en el camino quedó también a la canadiense Madalena Energy, que contaba con el apoyo del grupo local Werthein.

"En los próximos meses la transacción se completaría y, mientras tanto, se abre un período de exclusividad y de discusión contractual de los detalles finos", resumieron fuentes de la negociación citadas por el diario La Nación.

De acuerdo a ese mismo medio, la adquisición de los activos de Sinopec por parte de Vista responde a la obligación de la nobel compañía de completar la adquisición de una empresa o una fusión en un plazo de 24 meses. Esto se debe a que Vista es una special purpose acquisition company, lo que en la jerga se conoce como SPAC, por lo que no cuenta con operaciones ni activos iniciales. Por eso recurrió a la Bolsa de Valores de México, en agosto pasado, y consiguió en la oferta pública inicial (OPI) una recaudación de US$650 millones, 30% más de lo proyectado inicialmente.

Con el Citi y el Credit Suisse como coordinadores –esta última, también, es la colocadora–, ofrecía 50 millones de acciones, a razón de US$10 cada una, equivalentes al 80% de su capital. Lo que le aseguraba una recaudación mínima de US$500 millones.

Según exolican en Vista -de acuerdo a El Cronista Comercial- el objetivo es adquirir empresas o formar joint-ventures. Además de México, asegura que monitoreará (sic) transacciones en Colombia y Brasil. Particularmente, entre desinversiones de Ecopetrol, Petrobras y otros players. Pero en ese entonces ya se mencionaba a la Argentina. “Por el nivel de conocimiento que tenemos de la Argentina, es más fácil mirar oportunidades ahí. Este equipo (en el top managment lo acompañan tres ex YPF) inició el deriskeo Vaca Muerta y puso en valor el play", dijo Galuccio en septiembre al portal Eco Journal.

El equipo se completa con Pablo Vera Pinto (director de Finanzas), Juan Garoby (Operaciones); y Rafael Cherñacov (Relaciones con Inversores).

En aquella entrevista con Eco Journal, Galuccio no precisó qué tipo de emprendimientos estaban en carpeta. Sin embargo, sí dijo cuáles estaban fuera de su interés. “No van a encontrar a Vista en el deep water offshore o entrando a un yacimiento marginal, donde el valor se genera mejorando el OPEX de la operación. Tenemos en carpeta desarrollos que requieran capital, know how y tecnología. En ese espectro figuran campos no convencionales de petróleo y gas, el offshore somero y yacimientos terrestres de recuperación terciaria”, dijo.