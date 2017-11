El Frente Amplio define apoyo que sería clave para Guillier

La coalición de izquierda de Chile, Frente Amplio, define hoy miércoles 29/11 en un cónclave si llamará a votar por el candidato de la coalición oficialista, Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, a menos de 3 semanas del balotaje (17/12) en que este competirá con el expresidente de derecha, Sebastián Piñera.

El apoyo de la coalición, liderada por la excandidata presidencial, Beatriz Sánchez -quien obtuvo el 20,27% de los votos en la primera vuelta, quedando en 3º lugar y fuera del balotaje-, sería clave para el candidato oficialista. Sánchez obtuvo sólo 2 puntos menos que el senador del gobernante bloque de centroizquierda que alcanzó la 2º vuelta.

Antonio De La Jara del portal SwissInfo plantea que el pacto de izquierda de Chile, "tiene en sus manos la llave para que el candidato oficialista a la presidencia, Alejandro Guillier, llegue fortalecido a un reñido balotaje el próximo mes, pero en el bloque dudan dar un apoyo a cualquier costo para evitar un gobierno conservador." Sin embargo, "el apoyo de 1,3 millones de personas a Sánchez se basa en propuestas como eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), condonar deudas estudiantiles, impulsar una Asamblea Constituyente y sacar a las prestadoras privadas de salud, ideas que difieren de Guillier pese a recientes gestos."

"Guillier se encuentra en una posición compleja. Necesita conquistar a buena parte de los electores de Sánchez, que obtuvo 1,3 millones de votos a nivel nacional. Pero, paralelamente, no puede descuidar el centro político, donde también busca electores Piñera. Su campaña, por lo tanto, está tensionada entre quienes empujan por la moderación y los que defienden las transformaciones y la incorporación de las demandas del Frente Amplio", explica Rocío Montes del diario El País.

Según el portal de la Radio Cooperativa de Chile, a las 19 hora local, la mesa política del Frente Amplio dará a conocer la decisión. Hasta el momento 8 de los 14 partidos que conforman la coalición dieron libertad de acción a sus militantes, 2 se oponen a apoyar a Guillier, y otros 4 apuntan a seguir intentando interpelarlo para lograr un acuerdo.

Lo que ya parece definido es que el Frente Amplio no entraría en el Ejecutivo, en caso de triunfar la centroizquierda. “En ninguno de los casos el Frente Amplio quiere asumir responsabilidades políticas en un eventual Gobierno, lo que significa que el 11 de marzo pasamos a ser oposición”, señaló el diputado Giorgio Jackson, exlíder del movimiento estudiantil de 2011, según el diario El País.

Mientras tanto, el partido Revolución Democrática, miembro del Frente Amplio, hizo un llamado a Guillier a recoger las demandas del mundo social para así poder derrotar a Piñera, informó Claudia Soto del diario La Tercera. La iniciativa de hacer un llamado al abanderado de la Nueva Mayoría surgió tras un plebiscito interno, donde fue votada por el 62,7% de los votos.

Las alternativas del plebiscito eran las siguientes, explica el portal El Mostrador:

a) “La derecha en el gobierno implica un retroceso y riesgo para Chile, por lo tanto hacemos un llamado a vencerlo en las urnas y votar por Alejandro Guillier”;

b) “Aunque consideramos que es responsabilidad de la Nueva Mayoría convocar a quienes confiaron en el proyecto del Frente Amplio hacemos un llamado a que Alejandro Guillier recoja las demadas del mundo social como no más AFP, la baja de la dieta parlamentaria, entre otras, para así derrotar a la derecha”;

y C) “Ante la falta de diferencias sustanciales entre ambas candidaturas en competencia, RD no hará esfuerzo en influir como partido en la segunda vuelta y sólo convocará a participar del proceso electoral”.

En el anuncio de los resultados, el presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Echecopar, aseguró que "queremos como Revolución Democrática que Alejandro Guillier le gane a la derecha".