Gran protesta contra las reformas de Macri: "Se repite la historia"

Organizaciones sindicales, sociales y políticas se congregaban frente al Congreso de la Nación para protestar contra los proyectos de reformas que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri, y que se debatne esta tarde en el Senado. En la zona ya hay caos de tránsito.

El primer orador en el acto central fue Hugo Yasky (CTA): "Quieren un país sin sindicatos", lanzó, y afirmó que “no nos queremos arrodillar frente a este Gobierno”.

"Se acabó esto de votar contra el pueblo desde el anonimato: vamos a publicar nombre y fecha de nacimiento de los que voten en contra de la gente", advirtió.

"Lo que nos quieren sacar son los derechos de Perón y de Evita", aseguró.

"Que se olviden. No va a haber reforma laboral mientras haya un obrero, un trabajador o un estatal con conciencia de clase".

"No va a haber despidos, ni sindicatos que desaparezcan. No va a haber amenazas contras los docentes. Lo que va a haber es unidad sindical. Tenemos que estar de pie, peleando y construir la unidad", sostuvo.

A su turno, Pablo Micheli (CTAA), advirtió: "O estamos juntos en esta o destrozan el futuro de nuestros hijos".

"Esta unidad de acción muestra un momento sindical. Estamos casi todos en esta plaza. Hay algunos compañeros que no están entendiendo. Hay que ayudarlos a que entiendan que nadie se salva solo. Que estamos todos juntos o nos destrozan el país", exclamó.

En esa línea, Micheli apuntó contra el gobierno de Macri. "No quieren el disenso ni las opiniones distintas. No quieren movilizaciones. Lo único que quieren es imponer", aseguró, al tiempo que indicó: "Quieren acallar las voces con palos y plomos".

"Hay una sola forma de pararlos y es que llamemos a la unidad a aquellos pocos que no están y no lo ven. Aquellos que le dieron consenso a la reforma laboral. Se equivocaron. No quiero pensar que hubo otro arreglo. Quiero pensar que se equivocaron", señaló.

Micheli les pidió a los líderes de la CGT que se mostraron a favor de la reforma que "que piensen en el pueblo y en los trabajadores que dicen representar". "Su lugar está al lado de nosotros, no del lado del gobierno que le quiere destruir el poder adquisitivo a los trabajadores", sostuvo.

Por su parte, Pablo Moyano lanzó: "Se repite la historia: cada vez que gana un gobierno liberal lo primero que hace es ir contra los trabajadores".

El líder Camionero aseguró que en el gabinete de Mauricio Macri hay muchos "discípulos" del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, principal impulsor de la ley de flexibilización laboral. Prometió, además, que la unidad con las dos CTA y con la Corriente Clasista y Combativa continuará vigente para "dar pelea" contra el paquete de reformas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Finalmente, el titular de la Bancaria, Sergio Palazzo, también apuntó contra los senadores. "Sepan los señores senadores que si levantan la mano, con la otra le están metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados y le sacan el plato a los jubilados. Y también se contradicen a sí mismo. Porque quieren generar empleo con las pasantías y estiran la edad jubilatoria a los 70 años", aseguró.

En ese sentido, agregó: "¿Quién va a querer jubilarse con una jubilación indigna? Señor Macri, señores legisladores, basta de ajuste, basta de miseria, basta de atacar a los trabajadores para favorecer a los ricos".

La marcha fue encabezada por la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), los gremios que responden al secretario Gremial de la CGT, la CTA de Yasky y su par Autónoma (CTAA), que encabeza Micheli. También se sumó La Bancaria.

Asimismo, el bloque de diputados del kirchnerismo informó su adhesión a la protesta.

En un comunicado, la bancada del FPV señaló: "Queda claro que las consecuencias de dos años de constantes emisiones de bonos de deuda ya empiezan a sentirse, dado que el FMI y otros organismos internacionales piden estas tres reformas que son letales para los jubilados y para los trabajadores, para las pymes y para el mercado y consumo interno".

Por su parte, el sindicato de Camioneros expresó en su cuenta de Twitter: "Marchamos todos al Congreso para decirle no a la reforma laboral contra los trabajadores y al saqueo del sistema jubilatorio. Somos conscientes del ataque que se viene y que para enfrentarlo, es necesario lograr la unidad de la clase trabajadora".

De esta forma, Pablo Moyano se diferenció del resto de la conducción de la CGT que negoció con la Casa Rosada la reforma laboral y pese a que la central logró dar de baja varios puntos del proyecto original que rechazaban de plano, el referente de Camioneros mantuvo su oposición a la iniciativa.

En tanto, el jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, señaló que con la reforma previsional "a los jubilados le están metiendo la mano en el bolsillo de una manera escandalosa", mientras que le pidió a la Justicia que garantice que las fuerzas de seguridad que participarán del operativo por la marcha de este miércoles en las cercanías del Congreso "no porten armas de fuego".

"Cuando se apruebe la ley el gobierno va a intentar quedarse con esos 100 mil millones de pesos, cosa que es totalmente ilegal. Es algo increíble, arbitrario e injusto, habiendo sectores como las mineras y los grandes productores de soja que fueron exentos o no aportan y que ahora le quieran sacar 100 mil millones de pesos a los jubilados, es injusto e indignante", sostuvo en declaraciones radiales.

A la protesta se sumaron los movimientos sociales agrupados en la Ctep, la CCC y Barrios de Pie, que se concentraron desde las 13 en la avenida Belgrano y 9 de Julio. Minutos después, el Frente Popular Darío Santillán se unió cuando marcharon desde Constitución.

El Senado de la Nación buscará avanzar hoy con la discusión de los proyectos sobre reforma previsional y las leyes de Consenso y de Responsabilidad fiscal, acordadas entre los gobernadores de 23 provincias y el Poder Ejecutivo.