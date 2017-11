El RAM, sospechas del Quebracho siglo 21

Hay quienes afirman que detrás del RAM están intereses británicos. Otros afirman que están antiglobalizadores. Pero hay quienes también sospechan que hay gente de la inteligencia gubernamental, al menos en su capítulo argentino.

RAM es Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que apareció en escena con la prisión de Jones Huala.

Luego ocurrieron los episodios en los campos de los Benetton donde murió ahogado Santiago Maldonado.

Ahora se vuelve a hablar del RAM, en el contexto del conflicto mapuche en Villa Mascardi, San Carlos de Bariloche (Río Negro).

La curiosidad es que cada vez más mapuches o desconocen o cuestionan al RAM. En Bariloche resultó muy concreta la crítica de los mapuches que tienen la concesión del camping Los Banqueanos, en la costa norte del lago Mascardi.

Pero fue muy significativo lo que dijo el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro: “Se está armando un enemigo, yo no conozco la existencia del RAM”.

Los conspiranoicos, que nunca faltan, dicen en las redes sociales que hay especialistas en elecciones que ya trabajan en el escenario 2019, en el que otra vez la grieta puede darle rédito a algunos, tal como sucedió en 2017.

Una grieta muy interesante se refiere al supuesto componente terrorista que tendría el posible RAM. La palabra "terrorismo" puede resultar más impactante que un aumento de tarifas o una baja de jubilaciones o la persistencia de la inflación, se escucha especular a algunos sociólogos.

En el caso delo obiscpo Chaparro, él remarcó: “Acá hubo desalojos históricos que se hicieron muy violentos. Y cada tanto aparecen incendios de refugios, aparece la palabra RAM pero yo no los conozco”.

Durante los incidentes del fin de semana, el gobernador Alberto Weretilneck fue quien hizo referencia a la RAM, tal como la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, también planteó el escenario atacado por terroristas mapuches, y del otro lado hay quienes dicen que hay sobreactuación gubernamental. ¿Cuál será la verdad?

El intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, dijo que “existe” el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), al que se le imputan hechos de violencia e incendios en la zona y en Chile, pero que sus miembros se deben contar “en decenas”.

Sin embargo, el referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, Luis Pilquiman, sostuvo: “Este tema del RAM nos ha generado un daño enorme y es utilizado por el gobierno nacional, por la derecha, los grupos empresarios y la sociedad rural para demonizar cualquier reclamo de las comunidades mapuches”.

“Creo que es un invento lo de la RAM”, deslizó Pilquiman. Él planteó su enorme preocupación “por las consecuencias que esto puede tener”, y lo fundamentó: “Cualquier acción reivindicativa va a estar sospechada de tener alguna vinculación con la RAM”.

Pilquiman reiteró: “Yo descreo de la existencia de la RAM”, y fue quien vinculó la aparición de esa presunta organización mapuche “con los servicios de inteligencia” del gobierno nacional “y la construcción de algunos medios de comunicación”.

Pilquiman desmintió que los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapuche, que ocupan desde hace varios meses un predio de Parques Nacionales, en la zona de Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de Bariloche, tengan vinculación con la RAM: “Está totalmente descartado que sean de la RAM. Nunca escuché de la RAM. Esto es nuevo y apareció este año y, lamentablemente, se ha instalado con mucha fuerza. Es una acción inventada que ha generado mucho daño en el proceso de reivindicación que se lleva adelante”.

No es lo opinan en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde hay mucho interés en un tema que le permite nuevas áreas de trabajo, y sostener presupuestos en años en que la instrucción es recortar todo lo posible.

El intendente de Bariloche, Gennuso, también planteó sus dudas en el micrófono de AM La Red: "Dudo que la gente de la toma tenga que ver con el RAM. Son gente de los barrios a la que todos conocemos. No hay que ponerle el mote de RAM a todos los mapuches, yo no haría generalidades."

El funcionario se mostró preocupado por la "brecha" que crece entre los habitantes de la ciudad, y destacó la "descendencia mapuche" que tiene la mayoría de los barilochenses (más del 30% de los residentes permanentes en Bariloche tienen algún antecedente mapuche en su árbol genelógico).

El ex senador Fernando Solanas adhiere a la idea que la RAM es un invento o una organización infiltrada por los servicios secretos.

Solanas sostuvo que hay 2 grandes nucleamientos de la comunidad mapuche, la Confederación Mapuche Neuquina y la Coordinadora del Parlamento Mapuche, y en el RAM no está en ninguna de las 2 organizaciones.

Solanas se anota entre quienes ya apuntan a Sergio Capozzi, secretario del Club de Bridge de Bariloche, candidato a diputado nacional por Cambiemos en Río Negro y dirigente de la Fundación Pensar, como el inventor oficial de la idea de la RAM.

El intendente Genusso insistió: "La mayoría de los habitantes de Bariloche tiene descendencia mapuche, más de la mitad de los empleados del municipio son de descendencia mapuche. Cosas como esta tienden a dividir a la comunidad, estamos tendiendo puentes para que no se agrande una brecha que de hecho existe."

Genusso fue más allá: "Las causas profundas de esto que pasa tienen que ver con una pobreza estructural de décadas. Antes los pibes que andaban en pandillas y se mataban entre ellos; después fueron arrastrados por una pseudocultura anarquista, que fueron los que produjeron los saqueos hace algunos años; y ahora muchos van detrás de las reivindicaciones mapuches. Pero esto es, sobre todo, producto de la marginalidad y la pobreza. Lo que hay que hacer es atacar la pobreza. La gente de la toma es gente de los barrios a la que todos conocemos. No hay que ponerle el mote de RAM a todos los mapuches, yo no haría generalidades".

Específicamente sobre la RAM él dijo: "No es ni tan naiff, ni tan organización armada. Lo antisistema viene como producto de la marginalidad".