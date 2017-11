Bilardo se defendió, tras la denuncia de la taxista: "Está loca"

Carlos Salvador Bilardo respondió a las acusaciones de acoso sexual por parte de la taxista Claudia Tripi, quien denunció ante la Justicia que el ex entrenador se propasó con ella cuando lo trasportaba. "Está loca. Yo no le pido nada a nadie. No sé cómo carajo nace esto. Tengo ganas de hacerle juicio yo", sostuvo.

"A mí la radio me paga el taxi. En mi puta vida toqué a nadie. Te lo juro por mi hija. Está loca. Yo no le pido nada a nadie, ni bola al que maneja el taxi. Uno hace años de trabajo, facultad, estudios para que venga a alguien a decir esto. Es una locura", agregó.

Además, señaló que desconoce su identidad: "No sé quién es, yo tomo taxis siempre. Viajé con mujeres, con tipos... Ahora no sólo manejan tipos los taxis. Pude haber viajado, pero ¿cómo voy a invitarla a salir? Yo estoy casado. ¿Cómo le voy a decir eso?.

"Preguntale a cualquiera que me lleva. A mí nadie me dijo nada de ninguna fiscalía", concluyó.

Cabe recordar que ayer trascendió que la mujer presentó una denuncia judicial acusando al ex director técnico de la Selección de haberse propasado verbalmente cuando lo llevó desde su casa, ubicada en Caballito, hasta el barrio de Palermo, donde conduce un programa de radio.

"La mujer maneja un taxi, este hombre se subió y parece que tuvieron una conversación que habría subido de tono. En principio se encuadra en el hostigamiento y es una contravención de instancia privada. No llega a constituirse como un delito", especificó la fiscal Adriana Bellavigna.

En este contexto trascendió una declaración de Claudia Tripi, la denunciante, quien contó cómo habrían sido los hechos: "Se sube al auto, trabo las puertas por seguridad, como lo hago siempre con cualquier pasajero, arranco, él me dice el camino a seguir, le ofrezco un caramelo gentilmente como hago con todos, me da las gracias, lo agarra, lo pela, y cuando me dice tomá yo estiro la mano pensando que me iba a dar el papel para tirarlo y no, me pone el caramelo. Yo me doy vuelta, miro mi mano y me dice chupalo vos que después lo chupo yo".

La mujer comentó, además, que en la continuidad del viaje Bilardo la halagó diciéndole que era "linda", que le gustaría proponerle una "cita" y que le tocó el brazo para luego expresarle: "Qué piel suave tenés".

En este sentido, Bellavigna explicó que "hay una figura nueva que se llama acoso sexual callejero que tiene que ver con el sentimiento de intimidación por parte de la mujer", y añadió: "Al ser una denuncia de género la va a investigar una fiscal que tiene esa especialidad. Dependiendo de cómo se encuadra se podrá aplicar una pena de multa o arresto".