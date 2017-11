Lali Espósito, Pampita, Susana y más famosos en la fiesta de Gente

En la noche del martes 28/11 se realizó el evento anual organizado por la famosa revista que contó con la presencia de personajes icónicos como Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Pampita, Axel, Lali Espósito, Peter Lanzani,entre otros.

Además una de las grandes perlitas ocurrió el mismo martes 28/11 por la tarde cuando Gente realizó su codiciada tapa de Los Personajes del Año, en la engalana a hombres y mujeres por algún hecho destacado del 2017. Deportistas, políticos, escritores, profesionales, actores y modelos se dan cita para la celebración del semanario. Y, como siempre, hubo perlitas… ¡y un histórico blooper!

El periodista Ángel de Brito reveló un increíble papelón que protagonizó en el Hipódromo de San Isidro. “Es tremendo, habían dos momentos. Uno entraba, estaba la fiesta y después te llevaban abajo donde te hacían la foto del look. Y después venía la foto general en las gradas, pero primero estaba la individual”, comenzó a relatar el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

“Mica llegó, estuvo en la fiesta un rato, bajó a hacerse la foto individual… ¡y se fue! Nunca llegó a la foto de los Personajes del Año. Cuando me cuentan esto en el medio de la fiesta, le escribo porque yo la vi lo más bien y me asusté por si le había pasado algo. La llamo y me dice que nadie le dijo que tenía que ir a las gradas. No sé qué hará la revista”, agregó De Brito, entre risas.