En 2018 vuelve Radiohead a la Argentina

Alrededor de Radiohead girará un festival, el Soundhearts, "un viaje sónico para los amantes de la música", como lo describen los organizadores. El festival será una suerte de gira latinoamericana, a la manera de Lollapalooza (también el BUE promete para el próximo año sede en otros países de la región) y pasará por Brasil, Colombia y Perú, además de aterrizar en nuestro país.

Las bandas que ya están confirmadas junto a Radiohead son Junun, el proyecto del israelí Shye Ben Tzur, del que participa el guitarrista de Radiohead Jonny Greenwood, y Flying Lotus, prestigioso músico y productor de Los Angeles en cuyo árbol genealógico se cruza "un tal" John Coltrane.

Radiohead es una banda británica de rock alternativo originaria de Abingdon, Inglaterra, formada en 1985. Está integrada por Thom Yorke (voz, guitarra, piano), Jonny Greenwood (guitarra solista, teclados, otros instrumentos), Ed O'Brien (guitarra, segunda voz), Colin Greenwood (bajo, teclados) y Phil Selway (batería, percusión).

Radiohead lanzó su 1er sencillo, "Creep", en 1992. Si bien la canción fue en un comienzo un fracaso comercial, se convirtió en un éxito mundial tras el lanzamiento de su álbum debut, Pablo Honey (1993). La popularidad de Radiohead en el Reino Unido aumentó con su segundo álbum, The Bends (1995). El tercero, OK Computer (1997), con un sonido expansivo y temáticas como la alienación y la globalización, les dio fama mundial y ha sido aclamado como un disco histórico de la década de 1990 y uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.

Kid A (2000) y Amnesiac (2001) significaron una evolución en su estilo musical, al incorporar música electrónica experimental, música clásica del siglo XX, krautrock y jazz. A pesar de la división inicial de fans y crítica, Kid A fue nombrado mejor álbum de la década por Rolling Stone, Pitchfork y The Times.​ El álbum Hail to the Thief (2003), una mezcla de rock y música electrónica con letras inspiradas en la guerra al terror, fue el último de la banda con el sello discográfico EMI.​ Radiohead lanzó de manera independiente su 7mo álbum, In Rainbows (2007), que fue puesto a la venta en forma de descarga digital por la que los usuarios pagaban el precio que estimasen oportuno.​ Su 8vo álbum, The King of Limbs (2011), fue una exploración del ritmo y de texturas más calmadas.​ Su noveno álbum, A Moon Shaped Pool (2016), está predominado por los arreglos orquestales de Jonny Greenwood.​

El trabajo de la banda ha sido reconocido por los críticos en distintas listas y sondeos musicales.​ En 2005 se posicionaron en el puesto 73 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.11​ En 2009 fue nombrada la mejor banda de la década del 2000 por The Guardian.En 2010 ocuparon el puesto 29 en la lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos según el canal VH1 y en 2011 se situaron en la posición número 3 de la lista de los mejores artistas británicos de la historia según Paste Magazine, solo superados por The Beatles y The Rolling Stones.​ Asimismo, su actuación en Glastonbury '97 fue elegida mejor concierto de la historia en una votación de la revista Q en 2004 y mejor concierto de un festival en una encuesta de Proud Galleries en 2005. Radiohead ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo.