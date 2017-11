La grieta atraviesa Bariloche (y la policía regresó a Mascardi)

Manifestación convocada por los estatales CTERA y UnTER San Carlos de Bariloche, en rechazo a las reformas previsionales y laborales, derivó en un cuestionamiento del enfoque antimapuche del Ejecutivo Nacional. A la vez, vecinos y vecinas se autoconvocaron mediante las redes sociales para dar apoyo a las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía), tras el asesinato de Rafael Nahuel durante un allanamiento el sábado 25/11. Los choques verbales fueron inevitables.

Fueron 2 manifestaciones convocadas a la misma hora y en el mismo lugar que provocaron una grieta enorme en la sociedad de la localidad rionegrina porque comenzaron a explicitarse las diferencias de opinión en la misma plaza, separados en principio por una de las aceras y después por un cordón policial.

Cerca de las 18:00, un grupo de vecinos se reunieron frente al Centro Cívico, "En apoyo a nuestras fuerzas de seguridad y en repudio a las pretensiones de los mapuches por ocupaciones de territorios de los argentinos".

Una vecina, ex docente, le dijo al móvil de Noticiero Seis: "Nosotros pedimos que esto se acabe. Queremos que se reconozca a las fuerzas armadas, que las defiendan que las ayuden", expresó.

Además, remarcó que "hay que dejar de tener miedo, porque acá la gente tiene miedo".

"Le pedimos a los jóvenes que se acerquen a defender lo nuestro, la bandera argentina. Están desprestigiando a nuestra fuerza. Necesitamos las fuerzas armadas, gente que nos defienda, estamos viviendo mal", concluyó.

En tanto, Jorge Molina, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos - Rio Negro, explicó: “Ésta es la famosa grieta que siempre ha existido cuando hubo dos modelos diferentes de país, uno que plantea la inclusión de todos los sectores sociales y que repudia totalmente la represión y otro que es la minoría, justificando el ajuste y la muerte”.

También dijo: “Rafa (Nahuel) fue asesinado en un operativo ilegal, por la espalda y salvajemente”

La web El Cordillerano conversó con uno de los manifestantes que respalda a la ministra de la Naciòn, Patricia Bullrich. Él dijo que estaba “en apoyo del país en general, a mis hermanos argentinos incluidos los mapuches, los que laburan, no al RAM”.

Tensión por concentraciones que profundizan “la grieta”



"Estamos todos muy mal", afirmó Pablo Nahuel, hermano de Rafael, asesinado por la espalda (la bala ingresó por un glúteo) por un efectivo de la Agrupación Albatros, de la Prefectura, en el lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

Pablo sostuvo: “No tenemos nada que ver con los mapuches. Si bien nuestro apellido es de origen mapuche nosotros no tenemos nada que ver con esas comunidades. Quizás sea como dijo mi mamá, que a Rafa le lavaron la cabeza y por eso terminó así, no sé qué pensar".

Además, agregó: “Mi hermano era pacífico. No tiene nada que ver con grupos violentos y todo eso que se dice. Nunca estuvo relacionado con la RAM" (Resistencia Ancestral Mapuche).

En diálogo con Noticiero Seis, Cristina Painefil, concejal de Juntos Somos Bariloche, explicó: "Nunca me ubiqué como una referente. Soy una persona que ocupa un lugar institucional en Bariloche".

"Yo simplemente reconozco a mis orígenes. Nunca fui, no me considero y no quiero ser referente de nadie porque no corresponde. Cada comunidad es autónoma y tiene sus representantes, sus autoridades", agregó Painefil.

Con respecto a la muerte de Rafael Nahuel, se limitó a decir que "trabajamos por la paz social. No necesitamos ninguna persona muerta más" Prefiero no participar de la mesa de diálogo. Tengo mucho dolor por todo lo que está pasando. Me trae recuerdos de otras épocas que vivió nuestro pueblo, nuestra Nación", concluyó.

En tanto, en Villa Mascardi siguen los mapuches. Uno de ellos dijo que temprano a la mañana fueron sobrevolados por un drone de las fuerzas de seguridad, “una nueva amenaza que viola el acuerdo” suscripto el domingo 26/11, una suerte de tregua.

“El acuerdo es que se haga la semana que viene -aseguró el vocero-. Tienen que entrar dos peritos y el juez o una persona que mande el juez, sin armas, y acompañados por las comunidades (mapuches) de Bariloche y por organizaciones de derechos humanos”.

Afirmó que se niegan a dialogar con Parques Nacionales, a pesar de que fue ese organismo el que los denunció por usurpación. “Si Parques quiere dialogar no hay problema, que vengan a dialogar acá” dijo, y señaló la tranquera.

Alrededor de las 13:00 creció la tensión, cuando se acercaron al lugar una docena de policías federales pertrechados con equipo antitumulto y amagaron con ingresar. De inmediato desde el bosque partieron insultos y gritos desafiantes, aunque no voló ningún proyectil.

“A vos, el de la escopeta, a ver si te dan las patas para subir al cerro, gordo hijo de puta”, le gritaron a uno de los policías que se apostó en la banquina de la ruta.

Luego de un rato, uno que parecía el jefe mantuvo una comunicación telefónica y se acercó al resto para decirles que “hubo una reunión y parece que no... el juez está traumado porque hubo un muerto. No quiere más quilombo. La orden es retirarnos más lejos, que no nos vean”. Los policías volvieron a los 2 furgones que los trasladaban y se alejaron en dirección al norte.