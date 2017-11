Trump alienta a la violencia retuiteando videos anti musulmanes

Trump envió los mensajes el miércoles 29/11 por la mañana. Los videos fueron publicados originalmente por Jayda Fransen, la 2da al mando de Britain First, un grupo marginal de ultraderecha que ganó presencia gracias a la atención que le presta el presidente estadounidense.

Gran Bretaña Primero fue fundado en 2011 por exmiembros del ultraderechista Partido Nacionalista Británico (BNP, por sus siglas en inglés).

El grupo ha conseguido la atención de las redes sociales con provocadores publicaciones sobre lo que califican de "islamización" de Reino Unido.

Ha presentado candidatos a las elecciones europeas con políticas antiaborto y antiinmigración, pero no ha conseguido ningún escaño.

En las últimas elecciones a la alcaldía de Londres recibió el 1,2% de los votos.

Las descripciones dicen: “VIDEO: ¡Turba islamista arroja a niño adolescente de un techo y lo mata a golpes!” “VIDEO: ¡Musulmán destruye estatua de la Virgen María!” “VIDEO: ¡Migrante musulmán golpea a chico holandés en muletas!”.



Britain First (Gran Bretaña Primero) se opone al multiculturalismo y lo que llama la “islamización” del país. Ha presentado candidatos en elecciones nacionales y locales con escaso éxito y hace campaña contra la construcción o ampliación de mezquitas.



Trump retuiteó los videos sin explicación. Se pronunció en duros términos contra los musulmanes durante la campaña electoral y ha intentado vedar el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes de ciertos países musulmanes.



Fransen respondió inmediatamente en Twitter: “¡DONALD TRUMP EN PERSONA HA RETUITEADO ESTOS VIDEOS Y TIENE ALREDEDOR DE 44 MILLONES DE SEGUIDORES! ¡DIOS TE BENDIGA TRUMP! ¡DIOS BENDIGA A ESTADOS UNIDOS!”.

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, HAS RETWEETED THREE OF DEPUTY LEADER JAYDA FRANSEN'S TWITTER VIDEOS! DONALD TRUMP HIMSELF HAS RETWEETED THESE VIDEOS AND HAS AROUND 44 MILLION FOLLOWERS! GOD BLESS YOU TRUMP! GOD BLESS AMERICA! OCS @JaydaBF @realDonaldTrump pic.twitter.com/BiQfQkTra9