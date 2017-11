Se terminó el changüí para el gobierno: De Pablo disparó contra Durán Barba

'El mejor equipo de los últimos 50 años' está siendo muy cuestionado por el paquete de reformas que planteó,; las negociaciones que se darán en el Congreso; el gradualismo con el que se planteó; y por los grandes anuncios que valen "$3,90, como por ejemploel gravamen a la renta financiera".

Así lo planteó el economista Juan Carlos de Pablo al aire de 'A dos voces' (TN), quien muy preocupado pidió que la sociedad tome conciencia sobre sus exigencias y los resultados macro y microeconómicos que generan: "Hay que poner en el centro de la cuestión en el tema gasto público, ingreso fiscal, deficit y endeudamiento porque es la típica cuestión de que si no la arreglás, chocás.

Suponete que no sale nada, pero nada, de la reforma laboral. Vos me podés decir que esto va a generar problemas a la generación de empleo y yo te voy a decir que tenés razón. Ahora, ¿decir que la Argentina no es viable? Es poesía.

Entonces, estamos adelante de estos casos donde lo que importa son los conocimientos específicos. La grandilocuencia no sirve para nada. 'Estoy de acuerdo; no estoy de acuerdo'. No. Decime exactamente en qué va a consistir. Y la verdad, no lo sabemos.

Hay una propuesta oficial y después negocian. Quiero ver lo que queda.

Ahora, este no es un problema del presidente de la Nación, este es un problema de los argentinos. Se puede repetir la historia. Si hacés todo lo mismo, lo más probable es que repita. No me importa si antes estaban los que estudiaron en la universidad X y ahora están los que estudiaron en la universidad Z

¿Qué estoy diciendo? Que así como vamos, chocamos, y algo tenés que hacer.

Acá, tenés que decir: '¿Estás seguro que no podés hacer nada para bajar el gasto público? El anterior gobierno dice que nombró 2 millones de empleados. ¿Estás seguro que no podés rajar a nadie?

En materia de transporte, sabemos que tenemos concentración desde el punto de vista regional. El mejor ejemplo, la SUBE. Los porteños recorremos toda la ciudad de Buenos Aires con $6,50; nuestros hermanos, los de Córdoba, pagan $15. ¿Estás seguro que no podés elevar el boleto?'

Si no podés tocar nada, entonces fenómeno. Pero no me vengas ahora con que vas a bajar la inflación.

¿Con qué lo financiás? O te seguís endeudando o bajas las reservas. Las reservas no se puede, así que te tenés que seguir endeudando, pero nuestros amigos del sistema financiero te felicitan pero un día te bajan la cortina. ¡Y te bajan la cortina, son así!

No disimulemos. Ojalá esté exagerando pero lo peor es que a esto lo minimicemos y, ¡tac!".

El problema, según justifican desde el entorno político del presidente, esto es antipático para la sociedad y genera un costo político difícil de calcular pero preocupante. En este sentido, de Pablo repudió: "No me calienta nada lo que dice Durán Barba porque desde el punto de vista del contenido no tiene nada que ver. El libro de Durán Barba es muy bueno y siempre le digo a la gente que si le tiene bronca, tire la tapa y léalo porque es interesante.

Ahora, qué es lo que dice Durán Barba: yo te aumento la probabilidad de ganar la elección; de gobernar no sé nada.

Entonces, hay que decirle: 'Muy bien, ganaste. En 2019, Cambiemos te va a contratar otra vez, seguramente, porque viene invicto. En el medio, dejanos gobernar'

Acá no se trata de pensar en Durán Barba, Bonelli o en el último tipo. Se trata de tener en cuenta la intensidad del problema que tenemos".

Ante la pregunta de Bonelli sobre porqué repetimos los argentinos siempre la misma historia, de Pablo le pidió que deje eso "a los historiadores y sociólogos y se ponga sobre la mesa los números reales, porque ahora también resulta que nos quieren en el mundo. ¡Qué me importa que nos quieran! Acá, tenés agarrar los números y decir: 'momentito'".