Detenido Nakis ¿cómo quedan los Moyano? ¿Y Tapia?

Julio Grondona, quien fue presidente del Club Atlético Independiente, luego de haber sido cofundador de Arsenal de Sarandí, cuando llegó a la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino institucionalizó un sistema de relaciones amistosas de las instituciones afiliadas con los barrabravas pero también con las fuerzas policiales. El asunto era grotesco: para que los dirigentes del fútbol saquearan sin problemas los clubes, sus avales y socios eran los barrabravas, pero a su vez se pagaba mucho dinero a las fuerzas de seguridad para que vigilaran o pusieran un límite a esos mismos barrabravas.

El asunto fue contrario a los intereses del fútbol profesional porque los dirigentes desfinanciaban a los clubes, con la ayuda de los barrabravas, cuyo ordenamiento además requería muy onerosos procedimientos de seguridad pública. Pero a Grondona le fue muy bien con este sistema porque mejoró notablemente su calidad de vida y la de sus allegados, y escaló en la Federación Internacional de Fútbol Asociado, donde le entregaron la tesorería.

Hugo Moyano llegó a Independiente dispuesto a intentar repetir el modelo Grondona, y escalar hacia la AFA. No pudo instalarse él en la Asociación pero logró ubicar a su yerno, Claudio Tapia. El sistema de Moyano es la convivencia con la barrabrava para la gestión ordenada de la institución, un concepto tan llamativo como ridículo pero Moyano ya lo aplicó en el Sindicato de Choferes de Camiones (SiChoCa), y su mejor alumno es su hijo Pablo, curiosamente también involucrado con Independiente.

En definitiva, desde que Tapia está en AFA y Moyano en Independiente, hay un statu-quo para el barrabrava a quienes ambos consideran un coprotagonista del fútbol profesional argentino. Es posible cometer las mismas tropelías que antes, pero siempre que no se rompan algunos límites, básicamente formas que incluyen el apoyo a los dirigentes.

Mientras tanto, los estadios siguen sin público visitante, las finanzas de los clubes continúan poco transparentes, permanecen las sospechas sobre los niveles de seguridad en los eventos deportivos aún cuando se siguen destinando fortunas a los planteles policiales de custodia.

En este marco sucedió la detención de Noray Nakis, colaborador de Moyano orgulloso porque "De un delincuente hice un ser humano. Lo recuperé y lo hice un señor. No, perdón, hice un ser humano", en referencia a Pablo Álvarez (22/10, en declaraciones al Show del Gol, por Radio Belgrano).

El entrenador del equipo, Ariel Holan, había denunciado una emboscada de 'Bebote' Álvarez para que le financiara un viaje al exterior.

> "Siempre dije que conozco a Bebote Álvarez. Yo con él no hablo de temas de Independiente hace más de tres años. La última vez que entró al predio de Villa Domínico le dije 'no te quiero ver adentro ni de la sede, ni del predio de Domínico, ni de Wilde. Es la última vez que te lo digo si no querés tener problemas conmigo'. Desde entonces no hablé más con él, no me interesa, no necesito nada de él ni de otros, yo estoy feliz y contento porque de un delincuente hice un ser humano".

> "Lo recuperé y lo hice un señor. No, perdón, hice un ser humano. Hasta sus padres me vinieron a agradecer. A un delincuente yo no lo dejo entrar a mi casa. De chico no tuvo respeto ni cariño de nadie, le enseñé que hay otra vida, que no hay que salir a robar ni a hacer daño a la gente".

> "Si él se metió a la fuerza al auto (de Holan) que pague, que lo sancione la Justicia. Que venga y entre alguien a mi auto y va a ver adónde termina…"

> "Antes nadie le ponía límites, después de que yo hablé con él nunca más entró. Que alguien me diga si alguna vez lo vieron en Domínico después de eso. Ahora, pregunto: ¿quién es el hijo de mala madre que le informó a él que salía Holan? Hay que ver quién es ese turro, ese hijo de mala madre".

Detrás de estos conceptos se observa un concepto paternal de Nakis hacia Álvarez, obviamente de tolerancia siempre que haya un "respeto" a su autoridad, y es una lectura complicada por todo lo que se sabe de tareas secundarias que los barrabravas realizan para dirigentes del fútbol.

Esto sucede en la institución que conduce el padre político del presidente de AFA, una institución además manchada por los escándalos sobre derechos de televisión obtenidos por pago de sobornos, y otros comportamientos corruptos que se ventilan en la Justicia estadounidense.

Pero todo tiene que ver con todo.