Rusia rechaza romper vínculos con el autoproclamado "Estado nuclear"

Luego de haber probado su misil intercontinental más potente hasta el momento -el Hwasong-15-, Corea del Norte anuncio a través de la televisión estatal que ha completado su programa atómico y de prueba de misiles, por lo que se declara un "Estado nuclear pleno". “Kim Jong-un ha declarado con orgullo que hemos cumplido con la gran causa histórica de completar la fuerza nuclear del Estado, con el objetivo de construir un cohete potente”, dijo la presentadora estrella retirada de la TV norcoreana Ri Chun-Hee.

A pesar de que la declaración haya sido recibida con escepticismo por algunos actores y de que persisten dudas de que Pyongyang pueda realmente alcanzar con una ovija nuclear a USA, no hay dudas de que el país ha dado un paso más hacia su objetivo: en el verano aseguró que quiere lograr un "equilibrio" de fuerza con Washington, para sentarse a hablar de igual a igual. Los analistas creen que el plan de Jong-un es conseguir que su país sea reconocido como una potencia nuclear para poder ganar concesiones, tales como el levantamiento de sanciones, a cambio del congelamiento de su arsenal nuclear.

Hay fuertes razones para creer que Norcorea está exagerando sus capacidades, explica el Times. "Corea del Norte ha hecho un bluff", plantea Chang Young-keun, experto misilístico de la Universidad Aeroespacial Coreana, cerca de Seúl, según el NYT. Otros analistas consideran que la declaración fue un pronunciamiento político pero no técnico.

En diferente dirección apunta Jeffrey Lewis, director del Programa para la No-Proliferación del Este Asiático, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey, en The Atlantic. "Estamos ahora en un punto donde han testeado un misil balístico intercontinental que puede claramente llegar a USA... Han probado un arma nuclear que tenía un par de cientos de kilotones de potencia, que dicen es un arma termonuclear en miniatura, y que a mí también me parece un arma termonuclear miniatura. Está hecho. Se acabó." Siguiendo esta línea, la ventana para impedir que Corea del Norte pudiese amenazar a USA con armas nucleares, se terminó. "El eje de una guerra preventiva es hacerlo antes de que obtengan las armas nucleares. Si lo hacés después, es simplemente una guerra nuclear per se."

"China y Rusia han estado presionando por un acuerdo que congelaría el programa nuclear de Pyongyang, a cambio de la suspensión de ejercicios militares conjuntos entre USA y Corea del Sur", explican Mark Landler y Chow Sang-Hun del diario The New York Times. "USA rechaza la idea; oficiales dijeron que la administración se mantendría en su estrategia de dirigir presión internacional al líder norcoreano, Kim Jong-Un, para que este desista de sus armas nucleares." El miércoles 29/11, el Presidente estadounidense, Donald Trump, prometió imponer "mayores sanciones adicionales" a Pyongyang.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el miércoles 29/11, la represetante de USA, Nikki Haley, reclamó al resto de los países del mundo que cortaran todas sus relaciones con Corea del Norte en respuesta a los ensayos armamentísticos de Pyongyang. A China le pidió específicamente que dejara de proveer a Corea del Norte de petróleo, amenazando con acción unilateral si Beijing seguía resistiéndose al paso drástico. Haley dijo que USA no estaba procurando un conflicto armado con Corea del Norte, pero "si la guerra viene, no se equivoquen, el régimen norcoreano será completamente destruido." El régimen de Kim Jong-un ha dicho repetidamente que nunca cederá en sus ambiciones nucleares.

En este contexto, Rusia rechazó el jueves 30/11 el llamamiento de USA a romper los vínculos comerciales y diplomáticos con Corea del Norte. “Nuestra opinión es negativa: en varias ocasiones hemos subrayado que la presión de las sanciones se ha agotado y que las resoluciones que impusieron sanciones implicaban necesariamente retomar un proceso político y reanudar las negociaciones”, dijo el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov. “Los estadounidenses ignoran esas exigencias, e s un gran error”, dijo el ministro, citado por las agencias de prensa rusas. “Las recientes acciones de Estados Unidos parecen haber sido dirigidas deliberadamente para provocar acciones bruscas de Pyongyang”, dijo Lavrov. “Parece que todo está armado para sacar de quicio a Kim Jong-un”, agregó. “Los estadounidenses deben explicar a cada uno de nosotros lo que quieren hacer: si quieren buscar un pretexto para destruir Corea del Norte, que se diga claramente y que sea confirmado por el alto mando estadounidense”, exigió Lavrov.

Por el lado de China, el South China Morning Post aseguró el jueves 30/11 que Beijing apoyará sanciones de la ONU más duras contra Corea del Norte, aunque un embargo petrolero completo es improbable. Su fuente son observadores diplomáticos. Jia Qingguo, decano de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Beijing, dijo que China reconocía la necesidad de más sanciones. "Dadas las crecientes provocaciones de Corea del Norte, que desafían el límite de China, la posibilidad de cualquier otra medida ha crecido", dijo. Sin embargo, China se opondría a que USA impusiese sanciones unilaterales a compañías y personas con lazos a Norcorea, pero no impedirá que Washington le pida a otros países hacer lo mismo.

El embajador suplente chino a la ONU, Wu Haitato, dijo que USA debería haber tomado en cuenta la propuesta sino-rusa de "suspensión a cambio de suspensión" (USA frenaba los ejercicios conjuntos militares con Corea del Sur y Kim dejaba de probar misiles). "China y Rusia se oponen a movimientos que llevarían a un cambio de régimen en Corea del Norte. Beijing en particular quiere evitar un escenario que podría desestabilizar su economía y colocar tropas de USA en su frontera", explica Nick Wadhams de Bloomberg.