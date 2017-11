El futuro pasó por Los Angeles

La gran noticia en Los Angeles Auto Show fueron las 24.000 unidades que Uber le compró a Volvo para operar con la tecnología de conducción autónoma. De paso, Volvo presentó su SUV o 4x4 XC40, la unidad que podrá incorporar en el futuro la tecnología de conducción autónoma que desarrolla la casa sueca. En tanto, BMW presentó el anticipo de sus vehículos eléctricos. Y hubo otras novedades.

The BMW all electric i Vision Dynamics concept car is displayed at the Los Angeles Auto Show in Los Angeles, California U.S. November 29, 2017. REUTERS/Mike Blake