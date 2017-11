La fianza para salir del Ritz Carlton de Riad: US$ 1000 millones

El príncipe saudita Miteb bin Abdullah -una de las figuras sauditas bajo arresto en el hotel Ritz-Carlton de Riad por acusaciones de corrupción- negoció su libertad a cambio de US$ 1.000 millones, dijo un oficial involucrado en la campaña a Bloomberg. Miteb, quien conducía a la poderosa Guardia Nacional hasta su arresto, fue liberado el martes 28/11, apunta el portal. Al menos 3 otros sospechosos también han llegado a acuerdos, explicó la fuente.

El fiscal general decidió liberar a varios individuos y procesará a al menos otros 5 de ellos. El príncipe heredero, Mohammed bin Salman -a quien se percibe como el cerebro detrás de la purga-, dijo que la mayoría de los detenidos había aceptado devolver parte del dinero que supuestamente habrían ganado ilegalmente a cambio de su libertad, según Bloomberg. El príncipe agregó que las autoridades podían recuperar hasta US$ 100.000 millones en acuerdos, apunta el portal.

Según la BBC un oficial saudita que se identifió como parte del Comité Especial detrás de los arrestos a comienzos de noviembre, las autoridades esperan recuperar al menos US$ 100.000 millones.

A mediados de noviembre, el diario Financial Times publicó que el Gobierno saudita procuraba apropiarse de hasta el 70% de las riquezas de los sospechosos en algunos casos.

Fuentes informaron a Bloomberg que empresarios y oficiales detenidos acordaron con las autoridades entregar una porción de sus riquezas para evitar juicio y ya han comenzado a transferir fondos de sus cuentas persoales a otras controladas por el Gobierno.

Según Hannah Lucinda Smith, del diario The Times, Arabia Saudita procura obtener US$ 100.000 millones de los príncipes y figuras arrestados en el hotel Ritz-Carlton de Riad, que inyectarían un impulso vital a los "cofres estatales, golpeados por los bajos precios del crudo y la subsecuente recesión en el país. Arabia Saudtia tiene un déficit presupuestario de US$ 79.000 millones".