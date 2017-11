Megatormenta eléctrica en Luján (con inseguridad jurídica)

Luján está en las noticias, y no por motivos positivos. Hay 2 sucesos que están acumulando mucha prensa negativa.

Por un lado, el puente ferroviario demasiado angosto sigue provocando polémicas: sus dimensiones no permiten la circulación de todos los trenes. Por 50 cm. de ancho, un mal cálculo de los ingenieros, no pasan las unidades ferroviarias compradas a China. Tampoco las formaciones de la línea que va de Once a Chivilcoy. Entonces, antes de estrenarlo, están cortando las paredes del puente, con autógenas. Así, están restando seguridad a la obra pero intentando no mandar a pérdida todo lo que ya gastaron. Unos genios....

Según el Ejecutivo de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Diego Hormachea, este arreglo debería ser provisorio, considerando que no quedará perfecto para la circulación normal de los trenes. Pero será definitivo (¡!): “Lo que van a lograr es un cuello de botella, 1 kilómetro de precaución”, o sea de velocidad mínima para pasar, una demora de las distintas líneas.

Añadió: “Este puente no tiene contrariel”.

Vialidad Nacional ensayó una explicación que resulta ridícula: "Con el fin de evitar el corte del servicio por 6 meses al construir el puente en el lugar, se decidió construirlo externamente en un taller y luego montarlo en el lugar". Sin embargo, al concluir el ensamblaje, resultó que la obra de $1.200 millones salió mal, y hasta la fecha no hay sancionados.

De todos modos este percance que lesiona a Cambiemos, no es responsabilidad del intendente Oscar Luciani, del PRO/Cambiemos, sino de los funcionarios nacionales.

El gran problema

Luciani sí tiene problemas con la central termoeléctrica. El martes 28/11 vecinos autoconvocados le exigieron una reunión, él los recibirá el viernes 01/12, se supone que con una respuesta.

La suerte de la central levantada por Araucaria Energy en ruta 6 y calle 34, lista para estrenar, se definirá en el despacho del intendente, quien tiene menos de 10 días para convalidar o rechazar la decisión de los concejales. Si promulga la ordenanza aprobada, dejará sin efecto la rezonificación del suelo y la central termoeléctrica no podrá comenzar a funciuonar. Pero si veta la decisión unánime de los concejales, Araucaria contaría con la autorización para poner en marcha de inmediato la central.

El lunes 27/11, el Consejo Deliberante de Luján derogó la ordenanza que permitía la instalación de la central termoeléctrica.

El proyecto fue presentado por los concejales de Unidad Ciudadana, Nicolás Capelli y Leonardo Boto, y obtuvo un despacho favorable y rápido de las comisiones de Legislación y Urbanismo, estableciendo la derogación de la ordenanza que permitió el cambio de uso específico de la parcela rural donde fue construida la planta lista para inaugurar.

Lo curioso fue el bloque de Cambiemos resolvió acompañar la derogación de la norma, lo cual estableció la derogación por unanimidad.

Los vecinos enojados con la Central señalaron que "luego de la votación unanime de la ordenanza que derogó la rezonificación votada el 06/11, que habilitaba el funcionamiento de la central termoeléctrica, los vecinos afectados por la industria solicitamos una reunión con carácter de urgencia al intendente Luciani para exigir que cancele el proyecto de instalación de termoeléctrica".

"Creemos que luego del consenso al que se llegó en la sesión del Concejo Deliberante, no quedan dudas de que Araucaria Energy es un gran negociado que no trae ningún beneficio a la comunidad de Luján, y solo generará daños a la salud y al ambiente", sostuvieron.

Sin embargo, la empresa Araucaria Energy también tiene sus argumentos que desmienten esas afirmaciones.

En una nota envidada al Concejo Deliberante antes de la votación, Araucaria advirtió sobre las consecuencias legales de derogar la ordenanza para su instalación: "La derogación de la Ordenanza 6923 hará pasible a la Municipalidad de Luján y al Honorable Concejo Deliberante de enfrentar una demanda por los daños y perjuicios que la decisión provoque".

El texto completo del 27/11:

"Me dirijo a Ud. a fin de ponerlo en conocimiento de los graves perjuicios que se ocasionará a ARAUCARIA ENERGY S.A., como a los habitantes del Municipio de Luján, la aprobación del proyecto de ordenanza que solicita que se derogue en la sesión del Honorable Concejo Deliberante la Ordenanza Nº 6923 del 6 de noviembre de 2017 que dispuso la creación de la zona de uso específico que habilita la instalación en el predio de mi propiedad de una Central Térmica de Generación de Energía Eléctrica.

Es de su conocimiento que ARAUCARIA ENERGY S.A. está llevando a cabo en la Ruta Provincial Nº 34 del Municipio de Luján una importantísima obra energética para la región que implicó un gran esfuerzo económico e inversión (150 millones de dólares) para la construcción de una central térmica de generación de energía eléctrica que está en un estado avanzado de ejecución (90%).

La instalación y construcción de dicha obra fue adjudicada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en el marco de la nueva política energética trazada por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial a partir de la declaración de la Emergencia del Sector Energético Nacional (Decreto 134/15 y Resolución SEE 21/2016) con el objetivo de garantizar la generación y suministro de energía eléctrica en el período estacional de verano.

En virtud de la adjudicación del Ministerio de Energía y Minería de la Nación ARAUCARIA ENERGY S.A. ha celebrado un contrato de suministro de energía eléctrica con CAMMESA con una duración de diez años y solicitado oportunamente al Municipio de Luján la autorización y habilitación de la construcción e instalación de la Central Térmica de Generación de Energía Eléctrica.

Tanto las Autoridades del Poder Ejecutivo del Municipio de Luján, como el Honorable Concejo Deliberante han reconocido a ARAUCARIA ENERGY S.A. el derecho de ejercer la actividad que se ha solicitado habilitar en el Partido de Luján al autorizar la construcción de la Central Térmica y sancionar la Ordenanza Nº 6923 que dispone el uso específico del predio con dicho propósito.

En dicho sentido, vuestro HCD tuvo oportunidad de analizar con profundidad la actividad que desarrolla ARAUCARIA ENERGY S.A. al valorar la concesión del uso de suelo específico dispuesto por Ordenanza Nº 6923. En efecto, el Despacho de la Comisión de Urbanismo y Planeamiento Urbano dispuso de los informes ambientales que dan cuenta de la sujeción de la empresa a las disposiciones ambientales.

A todo evento, para el caso que el HCD considere insuficiente la información puesta a su disposición se requiere que se solicite al Poder Ejecutivo Municipal la información para analizar con profundidad el impacto de la actividad, más ello no es suficiente para proceder a derogar una ordenanza que ha generado derechos adquiridos cuya revocación provocará perjuicios de muy difícil reparación ulterior para esta parte y el erario público.

Por ello, en caso de prosperar el proyecto de derogación de la Ordenanza 6923 la misma causará un evidente perjuicio a ARAUCARIA ENERGY SA dado que dejará sin efecto la habilitación previamente concedida e imposibilitará el ejercicio de la actividad al revocar un derecho adquirido por esta parte.

En consecuencia, la eventual derogación del derecho concedido a ARAUCARIA ENERGY SA por la Ordenanza 6923 lo hará susceptible de responsabilidad política, patrimonial y penal por dejar sin efecto la zonificación de uso específico con destino a la instalación de la Central Térmica de Generación frustrando el ejercicio de la actividad industrial a la que está destinada el predio de ARAUCARIA ENERGY S.A.

La derogación de la Ordenanza 6923 hará pasible a la Municipalidad de Lujan y al Honorable Concejo Deliberante de enfrentar una demanda por los daños y perjuicios que la decisión provoque.

ARAUCARIA ENERGY S.A. solicitará al Tribunal de Cuentas Municipal y ante la justicia el reconocimiento de la responsabilidad de los funcionarios Municipales y Concejales por los perjuicios que la derogación del derecho a ejercer la industria provoque en exceso del uso de sus deberes.

ARAUCARIA ENERGY S.A. cumple con todos los estándares y normas medioambientales para realizar la actividadad, sin perjuicio de lo cual, se pone a disposición a fin de realizar los estudios complementarios que le sean requeridos.

Saludo al Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante con mi consideración más distinguida."

Nuevo comunicado

Ahora, la empresa difundió un nuevo comunicado oficial titulado "Araucaria Energy lamenta la derogación de la ordenanza".



"La decisión adoptada por el HCD de Luján derogando la aprobación del día 6 de noviembre resulta inédita y genera confusión y preocupación en los organismos Nacionales y Provinciales, ya que no permite que Araucaria Energy pueda habilitar la planta de generación eléctrica, contratada por CAMMESA y prevista su puesta en marcha para diciembre de 2017", comenzó el texto.

Araucaria agregó que "esta decisión impidió transitar una instancia de diálogo y análisis necesario para conocer y quitar dudas e inquietudes lógicas de la población de Luján".

"Nuestra empresa respondió a la convocatoria hecha por el Gobierno Nacional que busca terminar con el faltante de energía que afecta el crecimiento y competitividad del país, y resolver problemas de abastecimiento de electricidad de la zona de Luján-Mercedes. Y desde el inicio cumplimos con todos los requerimientos municipales y provinciales necesarios para la construcción y futura habilitación comercial de la planta", afirman.

También: "Con fecha 29 de septiembre de 2016 se presentaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) tanto en la Municipalidad de Luján como ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS). Durante noviembre 2016 se presentó la documentación de la obra a la Municipalidad de Luján y el 14 de marzo de 2017 se recibió la autorización correspondiente para iniciar las obras. Finalmente el 6 noviembre pasado el HCD aprobó la ordenanza (Res #6923) que autoriza el cambio de uso de suelo de la parcela afectada por la planta".

Por tal motivo, desde Araucaria Energy "lamentamos que durante todo este proceso no se nos hiciera llegar pedido de informe, sugerencia o aclaración alguna, habiendo estado siempre dispuestos al diálogo. Además, rechazamos de forma categórica la comparación maliciosa de nuestra actividad con la de una curtiembre (Curtarsa). La tecnología de última generación que utiliza nuestra planta (Siemens/Rolls Royce), a probada por las exigencias ambientales de Europa o EEUU, nos obliga a un cuidado ambiental muy superior a los estándares locales", apuntan.

Finalmente, anticipan que "estudiaremos todas las alternativas que permitan cumplir los compromisos locales e internacionales, apostando al diálogo para encontrar la mejor solución posible".