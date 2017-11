Ayer un Zoo, hoy un Ecoparque, mañana ¿un shopping?

Según denunció la ONG Sin Zoo, "el Gobierno de la Ciudad de Bs As pretende sacar (a pesar de la completa oposición de la sociedad civil, y sin tiempo de un debate apropiado) una ley que permite que se concesionen 21 edificios históricos del jardín Zoológico de Buenos Aires y 12 de ellos aún albergan animales. La metodología para avanzar con el proyecto es la misma que el año pasado cuando en esta misma época sacaron el proyecto de ley Ecoparque (5752, que permite la exhibicion, la reproduccion en cautiverio y el traslado a otros zoos)".

"Dichos edificios forman parte del patrimonio histórico de la Nación Argentina, y están en estado ruinoso y con riesgos para los animales y los visitantes desde hace más de 20 años. La razón es sencilla, el concesionario que tuvo a su cuidado predio y animales incumplía sistemáticamente los pliegos de concesión y el Gobierno de la Ciudad nunca fiscalizó esta situación.

Esos monumentos históricos se reparten a lo largo y a lo ancho del predio, y la superficie que se concesiona (edificios más terreno lindante, donde hay arboleda, esculturas y animales en libertad) alcanza el 25% del predio", agregaron los activistas.

En ese sentido, fuentes del Gobierno porteño a cargo de la transformación del Ecoparque señalaron a Urgente24 que "el parque tiene 81 edificios, de los cuales 42 son patrimoniales, y 21 se van a concesionar. De esos, algunos tienen animales pero hay que aclarar que hasta que no se trasladen, no vamos a apurar la concesión". Esto debe pasar si o sí por la Legislatura, ya que por ley aquellas concesiones que duren más de 5 años deben someterse a la aprobación del Poder Legislativo.

Respecto a la finalidad de esas concesiones, que serán a 30 años, desde el GCBA afirmaron "de los 21 edificios, no sabemos todavía cuantos se van a concesionar para gastronomía. Consideramos que un parque para paseo familiar tiene que tener algún tipo de propuesta gastronómica. Más allá de eso, puede estar abierto a ONGs dedicadas a los animales, lo que es seguro es que habrá propuestas educativas". Desde que el GCBA lanzó el proyecto del Ecoparque, aclaró que busca que la transformación pueda financiarse a través de articulaciones público-privadas.

Sobre esto, los defensores de animales sostienen “imaginemos los camiones entrando y saliendo repartiendo insumos, las toneladas de basura, la contaminación sonora. Todo en un lugar que aún alberga 1.300 animales y cuyos destinos de traslados aun son el mayor interrogante. ¿Qué espacio quedará destinado al famoso Zoológico de Miniregiones y el famoso Centro de Rescate y Rehabilitacion ? Otro gran interrogante".

"De las 40 obras que se hicieron por el momento, todas son para el bienestar animal. Todavía no se hizo nada por refacciones, que empiezan en febrero o marzo. Por eso resultan curiosas las denuncias de activistas", resaltaron las fuentes del Gobierno porteño.

Asimismo, quienes están a cargo del proyecto aclararon que "los pliegos de licitación de las obras tienen un anexo veterinario. Biólogos que intervienen en el parque hacen un estudio del animal y un plan de obras. Por ejemplo, no pueden trabajar más de dos días seguidos, más de seis horas por día, ni usar herramientas neumáticas. Hasta diseñaron carriles específicos para que los vehículos no pasen cerca de los animales más sensibles al ruido. Buscamos que los animales no sufran encierro y recuperen hábitos naturales. Por otro lado, los guardianes de parque se reconvirtieron en guardianes de obra que van chequeando si los animales sufren estrés o no. Si es así, se detienen inmediatamente la obras".

El proceso de traslado lleva 358 animales hasta el momento. "Este jueves enviamos 12 ciervos al parque Pereyra Iraola de La Plata, viene el tema de Mara, la elefanta que se va y de la orangutana Sandra, a quien le estamos buscando destino", señalaron desde el GCBA al respecto y agregaron que "el parque seguirá teniendo animales autóctonos y serán principalmente de rescate y tráfico. Es decir que el fin ya no será la exhibición".

De 1.200 animales, estiman que quedarán 400. "Hay riesgo de traslado de los animales que ya son gerontes, por eso algunos no se van a trasladar. Sólo murió un ciervo luego de 3 días de llegar al destino", sostuvieron.

También aclararon que los privados no podrán decidir que hacer con los edificios, sino que se encargarán de restaurarlos de acuerdo a las especificaciones del equipo patrimonial y con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Dicho organismo deberá autorizar la intervención de los edificios, ya que son monumentos históricos.

"La crítica es porque es a 30 años. Pero eso demuestra el interés del Gobierno de la Ciudad de seguir haciéndose cargo del parque", agregaron desde el Gobierno porteño.

La ley que regula la actividad del Ecoparque (5.752), establece que las propuestas tendrán por objeto actividades, recreativas y de concientización en materia de conservación y preservación del ambiente, servicios y propuestas complementarias que mejoren la experiencia del visitante y, en general, todas aquellas que permitan posicionar al predio como paseo familiar de referencia.

Por ejemplo, el primer acuerdo que el Ecoparque realizó con un privado fue en la Confitería El Águila, la cual fue puesta en valor por la Universidad Tres de Febrero para ser utilizada como sede de la Bienal SUR, para exponer allí una muestra sobre obras de arte enfocadas en temáticas ambientales. En ese caso, no fue necesaria la autorización de la Legislatura ya que el acuerdo se firmó por pocos meses.

El Gobierno porteño afirma que dentro de la primera etapa se concesionarán máximo 8 edificios. Para el resto, dependerá del interés y propuestas recibidas. Los primeros y principales edificios que piensan concesionar son Osera, Felinera, Acuario, Bagley y Águila. Algunas de ellas probablemente tarden varios años en licitarse ya que dependerá del tiempo de derivación de los animales que habitan esos edificios.

En tanto, el monto por el cual se concesionará se definirá en las ofertas de canon recibidas en las licitaciones que se realicen de cada uno de los edificios. Sin embargo, el Ecoparque pedirá una tasación oficial al Banco Ciudad para garantizar un mínimo de oferta.