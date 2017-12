La mujer del video desmiente acoso: "Darthés fue un caballero"

En las últimas horas se viralizó un viejo video en el que se ve cómo durante la conducción de un evento, Juan Darthés puso la mano sobre la espalda de su compañera y ella lo sacó bruscamente. La mujer en cuestión es Alicia Poletto, quien explicó qué fue lo que realmente ocurrió entre ella y el actor en ese momento, negando cualquier intención de acoso de su parte.

"Eso fue la conducción de un evento que hicimos con Juan, en 2009″, contó la periodista en diálogo con el diario La Voz y siguió: "Creo que lo que había sucedido era que Juan me pisó, o sea, habló arriba mío y por eso después me tomó por atrás, por la cintura y no por la cola, como pidiendo disculpas. Yo, en los nervios de la transmisión en vivo, le saqué la mano, pero nada que ver lo que están diciendo".

El confuso episodio había ocurrido hace ocho años en la entrega de los Martín Fierro del Interior. "Es la primera vez que cuento esto, no tengo nada para decir de Juan, con quien después compartí la conducción de varios eventos más. Ha sido un mal entendido, nada que ver con acoso o algo así. Uno tiene que salir a aclarar cuando no pasó nada. Conmigo, Darthés fue un caballero", contó.

Poletto, que se mostró sorprendida con la repercusión del video, evitó referirse a las acusaciones de Calu Rivero contra el actor: "No puedo opinar porque desconozco lo que pasó, si lo está haciendo es porque algo le pasó a ella, pero desconozco".

El video fue difundido a través de Twitter por Ni una menos Córdoba y luego compartido por Malena Pichot: "¿Alguien todavía con alguna duda de que Darthés era abusador?", escribió la actriz.

Cabe recordar que Calu y Darthés fueron una de las parejas protagonistas de la novela Dulce Amor, en el 2009. La actriz abandonó la tira a mitad de año y luego aseguró que había sufrido excesos durante las grabaciones y que incluso por eso le costó volver a confiar en un compañero de elenco, al punto de que se alejó durante tres años de la actuación.

"Yo dejé que hablasen mucho, me fui calladita y dejé que digan la tonta que deja una serie, y yo no tenía las armas suficientes para hablar, pero ahora me siento súper segura y equilibrada, tuve después de años de terapia, pero lo que más sufrí es haberme distanciado de la actuación", dijo Rivero hace un tiempo.

El pasado 25 de noviembre, Calu Rivero y Juan Darthés se vieron las caras por primera vez en mucho tiempo, en el marco de una audiencia judicial que el actor pidió luego de que la actriz lo acusara públicamente por las escenas de sexo que compartieron en Dulce amor.

"Siempre voy por la verdad", dijo Calu al salir del encuentro. "El libro es la nada misma al lado de todo lo que estoy viviendo ahora", agregó, a propósito de la publicación -que saldría a la venta el año próximo- donde contará su versión de lo ocurrido con su ex compañero en el set de grabación de aquella novela de Telefe.

Rivero y Darthés firmaron un pacto de confidencialidad. Sin embargo, el abogado de la actriz, José D'Antona, se explayó en Intrusos sobre la acusación de la DJ. Tras asegurar que tiene "prueba documental" que "respalda" su palabra, dijo que Calu experimentó "la sensación física y psíquica" de que el actor tuvo un "exceso" con ella en la filmación de distintas escenas subidas de tono.

Y narró una situación concreta. "En la última escena de sexo de 'Dulce amor', en un momento dado el director, en la parte donde ella está por encima de él, la reta: '¡Corten! Calu, ¿y el texto?'". La respuesta de la actriz, siempre según su abogado, fue tan contundente como explícita sobre lo que habría vivido con Darthés: '¡¿Cómo hago para decir el texto si no para de besarme?!'".

Rivero les habría pedido a varias personas que "intercedieran" en esta situación de "exceso": desde miembros de su agencia de entonces, Multitalent, al productor de Dulce amor, Quique Estevanez. También se lo hizo saber al propio Darthés: "Se lo dice, se lo pide, se lo reitera. Le dice: '¿Qué parte no entendés?'. Y le termina mandando un DM (mensaje directo) de Twitter", en el que le pidió "¿podés parar con el tema de los besos?".

Antes de esta audiencia, Darthés negó las acusaciones: "Lo estoy llevando a la justicia por daños y perjuicios. Lo estuve haciendo en su momento, pero después hubo un tuit aclaratorio que decía que no había nada malo conmigo y que nunca hubo acoso sexual, pero de todas maneras vamos a la justicia. Por suerte Ana Rosenfeld-mi abogada- se está ocupando de todo", comenzó contando el actor.

"Estoy tranquilo y muy agradecido del llamado de amigos de toda la vida diciéndome que me siguen eligiendo. Hay testigos de los momentos en lo que sucedía. No tengo su teléfono, ni su dirección. Nunca tomé un café y tampoco estuve en su camarín", dejo asentado.

A la vez, recordó una charla que había mantenido con Calu Rivero por del mensaje directo de Twitter: "Ella me dijo que se sentía incómoda con las escenas. Le respondí que nadie me marcó la forma de trabajar, pero si quería lo hablamos con el director de la novela, Quique (Estevanez)", relató.

"Los que trabajaron en la novela dicen la verdad, no significa que este de mi lado. Siempre grabamos con el director pegado a nosotros, no hubo manera de hacer algo que no estaba en libro", comentó Juan Darthés, ya alterado por la situación que está viviendo.

Luego se refirió a la otra denuncia que salió a la luz en las últimas horas, donde una actriz cordobesa llamada Natalia Juncos se animó a contar su experiencia. En declaraciones ella reveló que: "Tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur, y me dice 'Ay cómo me calentás'".

Ante este episodio, el actor afirmó: "No tengo idea si trabajé con esta persona. Llamé para averiguar en que escena había trabajado con ella. Ni me acuerdo, a lo que se refiere, la escena ni quedó. Es imposible todo lo que esta diciendo. Ridículo. Pero también voy por lo legal y la justicia".