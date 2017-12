Condenaron a 2 dirigentes sudamericanos e irán a la cárcel

La Corte Federal de Brooklyn (USA) declaró culpables, este viernes 22/12, al paraguayo Juan Ángel Napout, ex presidente de la Conmebol, y al brasileño José María Marín, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por conspiración, fraude electrónico y lavado de activos en la causa conocida como 'FIFA Gate', que investiga la corrupción en el fútbol mundial.

Por su parte, Napout (59) fue declarado culpable de conspiración, fraude financiero en la Copa Libertadores y la Copa América. En cambio, fue absuelto de los cargos de lavado de dinero en la Copa Libertadores y Copa América.

Marín (85) fue declarado culpable en 6 de los 7 cargos en los que se le imputaban y de recibir más de US$6 millones en sobornos: crimen organizado, fraude financiero y lavado de activos en la Copa Libertadores, fraude financiero en la Copa de Brasil, y fraude financiero y lavado de activos en la Copa América. Pero fue absuelto del cargo de conspiración de fraude bancario ligado a la Copa de Brasil.

Sin embargo, después de 7 semanas de juicio que incluyeron 6 días de deliberaciones, el jurado no concluyó si Manuel Burga, ex jefe de fútbol de Perú, es culpable o no del delito asociación para delinquir. Por lo tanto, el debate continuará el próximo martes 26/12.

La fiscalía afirmó que Napout recibió 10,5 millones de dólares en sobornos, Marin 6,6 millones y Burga 4,4 millones. Los 3 acusados, de un total de 42, insistían en que eran inocentes, luego de su extradición a Estados Unidos, donde se encuentran con arresto domiciliario. La jueza Pamela Chen rechazó los argumentos de la defensa, que pedía que continuaran con domiciliaria, y siguió la sugerencia del jurado, que pedía que los envíen a la cárcel.

Más allá del veredicto, todavía no hay sentencia porque el jurado solo determina la culpabilidad y no la pena. La jueza deberá decidir la sentencia, que los abogados defensores podrán apelar.