"Si Carrió veta un acuerdo Angelici-Nosiglia, vetaría a un partido político"

Guillermo De Maya fue electo con el respaldo de los 135 convencionales metropolitanos, reunidos en la sede radical de la calle Tucumán al 1500. La designación se decidió durante un plenario de la Convención partidaria en la cual se resolvió por unanimidad la nueva conducción distrital, en reemplazo de Emiliano Yacobitti, quien había completado su mandato.

Guillermo De Maya, de 47 años, es graduado de la Facultad de Ciencias Económicas y docente de la Universidad de Buenos Aires. Él se desempeña actualmente como director adjunto en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero la interna radical no fue tan fácil. Primero fue el problema de los radicales en Cambiemos: un sector de la UCR porteña alineada con el oficialismo e identificada con Facundo Suárez Lastra y Jesús Rodríguez. El primero es diputado nacional bajo la lista Vamos Juntos, que lideró Elisa Carrió. Luego de varias idas y vueltas judiciales, dicho espacio fue expulsado de la UCR y luego reincorporado por una amnistía. El objetivo, dicen los radicales, es conformar Cambiemos en Ciudad de Buenos Aires, y detrás de esto estuvieron dos viejos conocidos: Daniel Angelici y Enrique Nosiglia.

Este acuerdo habría generado el malestar de Carrió, quien hace tiempo acusa a Angelici de ser un operador judicial del macrismo. La chaqueña afincada en la capital federal dejó muy en claro que la Coalición Cívica no participará de ningún pacto que involucre a Angelici. Sobre todo esto habló Guillermo de Maya con Urgente24.

"Seguimos con el mismo camino que emprendimos hace 4 años, tratando de fortalecer partido en CABA, para abandonar lo que paso en Argentina con el kirchnerismo. En la ciudad tenemos trabas para construir Cambiemos, ya que fuimos de los primeros en insistir con hacer una alianza con el PRO y la Coalición Cívica pero el año pasado nos lo impidieron. Queremos hacerlo pero con un radicalismo que tenga identidad propia y que sean respetuosos de la UCR", sostuvo el flamante presidente del radicalismo porteño.

En la misma línea criticó al oficialismo porteño, que conduce Horacio Rodríguez Larreta por "priorizar intereses personales, liderazgos únicos que excluyen cualquier posibilidad de competencia".

Martín Lousteau, hoy diputado nacional por Evolución Radical, quiso ir a una interna con Elisa Carrió en las legislativas pero el larretismo se negó. "El dato novedoso para nosotros es que ahora será con correligionarios que se habían ido. Hicimos una amnistía para todos aquellos radicales que buscaron otros lugares para ejercer su vocación por lo público porque pensaron que el partido estaba agotado. Hoy hay compromiso para articular fuerzas y conformar Cambiemos, para que se nos permita competir en internas y el voto de la gente nos acomode".

En ese sentido agregó "hubo una serie de vetos cruzados, el más fuerte que tuvimos nosotros fue con Martín (Lousteau), que fue un veto muy cínico, todo porque no estaba afiliado al radicalismo. Estas cuestiones están ordenadas hoy, con Lousteau en la UCR y los que se habían ido que volvieron. Me cuesta creer que haya un veto después de esto".

"Nosotros somos el único partido con elecciones internas en la Argentina. El sector Radicales en Cambiemos no cumplió la premisa que tenían. El diputado Facundo Suárez Lastra en la interna no llegó a sacar 300 votos, no se la magnitud de la representación de la que habla", añadió De Maya y resaltó "sentimos que nos tiraron el Estado por la cabeza, eso está mal si lo hace el kirchnerismo o si lo hace Larreta. Competir contra el aparato del Estado en las elecciones siempre está mal".

Una cuestión pendiente en la ciudad de Buenos Aires es la conformación de Cambiemos, que hoy cuenta con el PRO, la Coalición Cívica y los radicales vinculados con Suárez Lastra. En esto puede incidir Martín Lousteau, que comienza a dar señales de unidad. Por ejemplo, durante la votación de la reforma previsional en Diputados, cuando el economista dio quórum en apoyo al oficialismo, aunque luego votó en contra de la norma.

"La interna dentro de Cambiemos la reclamamos el año pasado y la vamos a seguir reclamamos. La diferencia es que ahora tenemos mucha más fortaleza por lo cual será mucho más difícil negarla o intentar armar una marca alternativa que no sea nuestro partido. Buscamos unas PASO más fortalecidas", considero De Maya.

A eso agregó "con Martín como afiliado no hay veto posible. Lo escuchaba a Diego Santilli criticando a Lousteau, diciendo que es egoísta. Egoístas son aquellos que no permiten una participación abierta y democrática"; y criticó "si Lousteau no integra hoy el interbloque de Cambiemos fue por algunos dirigentes que pusieron el grito en el cielo. No entiendo aún cuál fue el pecado que cometió".

Respecto al acuerdo entre Daniel Angelici y Enrique Nosiglia, afirmó "son dos dirigentes importantes de la UCR, pero ese pacto parece más un título que lo que se refleja en la realidad. Quienes se pusieron a trabajar buscaron establecer un marco para establecer reglas de juego donde todos pensemos lo mismo. Por eso reafiliamos a aquellos que se habían ido, porque todos queremos reforzar Cambiemos".

Sobre el malestar que pudo haber generado en Carrió ese "pacto", De Maya sostuvo "entiendo que Cambiemos es la unión de tres partidos políticos y no los tres liderazgos de Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Nosotros no sabemos cómo administran los otros partidos su democracia interna, pero la UCR no es solo liderar sino un partido completo. Por eso entendemos que no corresponden los vetos a Enrique Nosiglia, Rafael Pascual, etc. No le hace bien a la Democracia que alguien de otro partido nos venga a vetar".

Y agregó, en crítica a la líder de la Coalición Cívica "creo que pensar en un pacto entre Nosiglia y Angelici le hace mal a Cambiemos. Acá hubo un proceso de internas donde participaron afiliados y dirigentes con listas de consenso. Carrió no estaría vetando un acuerdo entre Angelici y Nosiglia, estaría vetando un partido político que renovó sus autoridades democráticamente. No nos tienen que decir como tenemos que funcionar".