Feliz Nochebuena, Feliz Navidad

"Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.

Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.

E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.

Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David;

para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.

Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.

Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.

Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.

Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:

que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.

Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.

Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían:

¡Gloria a Dios en las alturas,

Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!".

Evangelio de Lucas, 2:1-14

El 25/12 ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio del invierno en el Hemisferio Norte (desde el 21/12).

Ahora bien, diciembre es el duodécimo y último mes del año en el calendario gregoriano (desde 1582 en reemplazo del calendario juliano que fue una reforma del calendario romano, en el cual diciembre era el mes 10 porque el mes 12 era Februarius, el mes de las hogueras purificatorias).

Quien relacionó el 25/12 con Jesús de Nazareth fue el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221.

Pero él no era un historiador sino un apologista helenista de influencia cristiano-africana.

La apologética consiste en la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista.

Sexto Julio Africano fue oficial al servicio del emperador Septimio Severo, organizó una biblioteca en Roma, y redactó la primera cronología cristiana, haciendo una mezcla muy curiosa: la Biblia y las historias griegas, romanas y judías.

En su trabajo fue influenciado por la Stromata, de Clemente de Alejandría, quien no nació en Egipto sino en Atenas, hijo de padres paganos de clase social alta, ingresó al cristianismo pero sin dejar de lado su amplia cultura pagana, comenzando por los filósofos gentiles como Platón.

Y Sexto Julio Africano también consideró a Manetón, un sacerdote e historiador egipcio de expresión griega, probablemente sacerdote importante del dios sol Ra en Heliópolis (hoy un barrio de El Cairo) y una autoridad en el culto de Serapis, una forma greco-macedónica del culto de Osiris-Apis iniciada con la conquista de Alejandro Magno.

En la Biblia no se menciona el mes del nacimiento de Jesús.

Los primeros discípulos de Cristo (llamados posteriormente cristianos) no celebraban la Navidad.

Y la Navidad no está incluida en la lista de festividades cristianas de Ireneo ni en la lista de Tertuliano -las listas más antiguas que se conocen-, según la Enciclopedia Católica.

Considerando la Biblia como fuente hay un dato insoslayable: la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban sus rebaños al aire libre, y esto no ocurriría en invierno (diciembre).

Además, el censo ordenado por Roma -motivo por el cual María y José estaban en Belén de Judá- nunca podía haberse ordenado en diciembre, época de frío, porque habría provocado malestar en un pueblo con frecuentes episodios de rebelión a los romanos.

En cambio la festividad de Navidad sí coincide con diversos festejos y rituales astrológicos a algún dios sol.

La Verdadera Historia de la Navidad



Los romanos celebraban el 25/12 la fiesta del Natalis Solis Invicti o Nacimiento del Sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo, y lo llamaron "bruma".

De esta fiesta pagana, se tomó la idea del 25/12 como fecha del nacimiento de Jesucristo. Una cuestión tan curiosa como el descanso dominical, que también era una costumbre pagana vinculada al sol, en reemplazo del día sábado.

Algo más: del 17/12 al 24/12 se celebraban las Saturnales,l en honor a Saturno (antecedente de los actuales Carnavales), fiestas cuya institución se remontaba a mucho tiempo antes de la fundación de Roma, y que representaba la igualdad original entre los hombres. En un principio duraban 1 día, pero el emperador Augusto ordenó que se celebraran durante 3 días, y más tarde Calígula añadió un 4to. día: se posponían tanto los negocios como las guerras, se intercambiaban regalos, y se liberaba temporalmente a los esclavos.

Los germanos y escandinavos celebraban el 26/12 el nacimiento de Frey, el dios naciente, la lluvia y la fertilidad. Ellos adornaban un árbol de hoja perenne, que representaba al árbol del Universo, costumbre que incorporó el cristianismo cuando llegó al Norte de Europa.

Los aztecas celebraban el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el mes Panquetzaliztli, que equivaldría al período del 7/12 al 26/12.

Cuando llegaron los españoles, los sacerdotes agustinos promovieron la celebración de la Navidad en esa fecha y así desapareció el dios prehispánico.

Los incas celebraban el solsticio de verano austral, llamado Cápac Raymi o fiesta del sol poderoso, el renacimiento de Inti o el dios sol: en el solsticio de verano austral, el Sol alcanzaba su mayor poder (era viejo) y moría, pero volvía a nacer para alcanzar su madurez en junio.

En la fiesta se realizaba la ceremonia de iniciación en la vida adulta de los varones jóvenes del imperio.

Durante el siglo 19 la Navidad se organizó tal como la conocemos. Se popularizó la costumbre del intercambio de regalos y el envío de tarjetas; y se incorporó a Santa Claus o Papá Noel, inspirado en San Nicolás de Bari.

El marketing hizo el resto. El caso más conocido al respecto ocurrió en 1931, cuando Coca-Cola vistió de color rojo a Papá Noel, en una campaña realizada por el artista Haddon Sundblom.

El Secreto Oculto de Santa Claus



Fue tan exitosa la estrategia -según la revista Forbes, ubicó a Coca-Cola como la marca más valorizada- que continuó hasta 1966, cambiando la perspectiva de los chicos acerca del significado de la Nochebuena/Navidad.

Entonces, ¿de qué trata el llamado 'espíritu navideño'?

La alegría y felicidad que muchas personas disfrutan en estas fechas procede del cerebro, según un estudio de la Universidad de Copenhague (Dinamarca), publicado en la revista British Medical Journal.

Los investigadores reclutaron a 20 participantes a los que dividieron en 2 grupos según los resultados de un cuestionario sobre la Navidad:

> las personas que celebraban la Navidad y la relacionaban con momentos y sentimientos positivos, y

> las personas para los que la Navidad les provocaba un sentimiento neutral o negativo.

Los científicos les mostraron, utilizando lentes de video, un total de 84 imágenes a los participantes (con escenas tanto cotidianas como navideñas), mientras mapeaban individualmente, apelando a la resonancia magnética funcional, las regiones del cerebro que logran activarse con estímulos típicos de estas fechas tan señaladas,

Los resultados del escaneado cerebral -que midieron los cambios producidos en la oxigenación y el flujo de la sangre en el cerebro en respuesta a la actividad de las neuronas-, establecieron qué partes del cerebro estaban involucradas en lo que conocemos como "espíritu de la Navidad".

Los mapas resultantes revelaron que 5 áreas del cerebro eran las protagonistas de este sentimiento en el grupo para el que la Navidad era algo positivo.

Las 5 zonas que se “encendían” eran: la corteza motora primaria y la corteza premotora, el lóbulo parietal superior, el lóbulo parietal inferior y la corteza somatosensorial primaria. Son localizaciones cerebrales relacionadas con los sentidos somáticos y la espiritualidad.

Pero ¿de qué trata o debería tratar el "espíritu navideño"?



La psicóloga española Silvia Álava Sordo advierte: "No existe el espíritu navideño como algo científicamente comprobado", pero sí "por la tradición de la fiesta cristiana" ese anhelo de paz y de ayudar al prójimo en estos días "está socialmente establecido".

Y agrega: "Ya no hace falta que seas especialmente religioso. Hemos conseguido que el espíritu de ayuda a los demás haya trascendido al aspecto religioso".

Entonces ella agrega algo que es fundamental: "Sí está estudiado científicamente que cuando hacemos cosas por los demás, nosotros también nos sentimos mejor, contribuye a nuestra felicidad". Al respecto ella citó las investigaciones de Sonja Liubomirsky, profesora de Psicología de la Universidad de California (Riverside).

Cuando era obispo de Buenos Aires, Jorge Omar Bergoglio escribió en el diario La Nación un artículo sobre el "sentimiento navideño", del que se extrae este fragmento:

"Se trata de un relato histórico, sencillo y con marcada referencia al camino andado por el pueblo de Israel. Cuando Dios eligió a su pueblo y comenzó a caminar con él le hizo una promesa; no les vendió ilusiones sino que, en sus corazones, sembró la esperanza; esa esperanza en El, Dios que se mantiene fiel pues no puede desdecirse a sí mismo; les dio esa esperanza que no defrauda. Basados en el relato transcripto más arriba, los cristianos sostenemos que esa esperanza se ha consolidado. Se consolida y nos lanza hacia adelante, hacia el momento del reencuentro definitivo. Así se manifiesta el "espíritu navideño": promesa que genera esperanza, se consolida en Jesús y se proyecta, también en esperanza, hacia la segunda venida del Señor."