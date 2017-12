Será en Verano (un final anunciado)

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). La semana pasada -en nuestra anterior editorial "Objetivo: Terminar el Mandato" -dijimos: "...El Martes vencen $ 450.000 millones en Lebacs, confío en que por lo menos un 60% las renueve, sí y solo sí (Federico) Sturzenegger sube la tasa, y sólo hablamos del mal menor ya que, si la baja, la corrida cambiaria será aún peor a la iniciada ya este Viernes que termina."

Finalmente se lograron renovar el 72% y salen a la cancha más de $ 145.000 millones.

El Dólar acusó el golpe y el BCRA, optando por el mal menor, satisfizo hasta ahora a toda la demanda.

El total de Lebacs emitidas supera el $1,2 billón, distribuidos en varios tramos, pero Enero será clave para ver hasta dónde el Banco Central está dispuesto a llegar con sus ventas. El manual indica que hasta US$ 10.00 millones lo puede hacer sin causar inquietud. El tema es que la emisión de letras duplica a las reservas. Y el mercado lo sabe.

Y también sabe que el actual valor del tipo de cambio ya supera la barrera del ridículo, y que el mundo, a partir de la nueva Reforma Impositiva estadounidense está generando movimientos en todas las monedas emergentes, desde el Peso mexicano al Real de Brasil. Consecuentemente, la "ridiculez" del actual valor si bien hasta ahora se podía mantener artificialmente bajo -tomando deuda e ingresando los dólares que nos prestan-, de cara al mundo a partir de esta semana ya va a ser difícil seguir haciéndonos los tontos.

Siempre sale a la luz cuál debiera ser el valor de equilibrio. Pues bien, si solamente comparamos Base Monetaria sin Lebacs desde 2013 a la fecha versus el tipo de cambio, ambos crecieron 3 veces aproximadamente.

Pero las Lebacs en 2013 eran de $ 215.000 millones y hoy, como dijimos $ 1,2 billón. Y la economía, tal como las distintas variables de un país, no es una foto, sino que, en nuestro caso, el deterioro es diario, la inflación no cede, el gasto crece y los déficits lo hacen aún mas, especialmente el comercial que no para de batir récords históricos.

Jaime Duran Barba, exitoso en su política del "si así ganamos, sigamos", se contrapone con la realidad que grita "si así seguimos, nos hundimos".

...........

88 policías fueron sometidos a una lapidación pública y no nos quedan dudas que las estrategias que Gobierno y los violentos buscaban tenían el mismo fin, un muerto.

De lo contario, es absolutamente inexplicable que, pese a una cautelar interpuesta por un irresponsable llamado Recalde y avalada por otra llamada Vergara, la policía no se hubiera quedado detrás de las vallas de contención y evitar semejante espectáculo al mejor estilo de Oriente Medio... si no es porque los que miraban cómodamente desde un sillón no persiguieran algún fin. Y de hecho el malhumor en las fuerzas se hizo escuchar y lo seguirá haciéndolo.

...........

Aprobados al fin los 3 parches -fiscal, previsional y tributario- terminamos la semana con la aprobación de la Ley de Leyes, a quien yo bautizaría Compendio de Deseos.

Enero/Febrero/Marzo será el período donde por fin vamos a tener la posibilidad de comprobar varios temas:

> Veremos si este Gobierno vino a durar y sentar las bases y llenar de recursos la Provincia de Buenos Aires para una Vidal Presidente 2019, porque insistimos, no habrá reelección.

> Veremos cuando Sturzenegger renuncia o diga "no vendo más"

> Veremos si se sincera una política económica que no sorprendió a nadie por su fracaso.

> Veremos si se aceptarán pagar los costos políticos por hacer cumplir la ley, y al que no lo haga se le haga caer sobre si todo el peso de las fuerzas de seguridad primero y un debido proceso después, como en un estado de derecho normal.

Porque es correcto cuando se escuchan voces acerca de que está en juego el Estado de Derecho, la prueba cabal la tuvimos esta semana: cientos de detenidos estuvieron tan solo 24 hs privados de su libertad, luego de cometer toda serie de delitos y la aniquilación de una parte de la historia a puro mazazo.

> Veremos si logramos no repetir la historia de los '80 con este plan (José) Martínez de Hoz 2.0.

> Veremos si las Lebacs no repiten la historia de los '90, a lo (Antonio) Erman González, y una deuda se paga con otra deuda.

Para nosotros, el resto del mandato, la eventual llegada de inversiones locales y luego internacionales, o una mega crisis se definen en 90 días.

Un verano caliente lo tenemos garantizado, resta saber si Cambiemos seguirá apagando el aire o se ponen los trajes antiflama y nos ponemos a hacer las cosas en serio.

...........

En Mercados, la renta variable se asemeja mucho al famoso Bitcoin, subió sin parar hasta que un día....

Vemos petróleo subiendo y el dólar subiendo, en consecuencia mantenemos nuestra visión acerca de YPFD TS y APBR, ya que si bien los adrs pueden caer, el dólar las sostendrá en nuestro mercado.

El resto hasta donde puedan, como lo han hecho con las crypto monedas, mucho marketing, mucho yuppie high tech hablando difícil, pero los grandes la miran de afuera.

Es bueno a veces pasar y dejar que gane otro, si le sale bien, porque cuando corrija el mercado argentino no va a haber un tomador de cantidad cerca, y cuando lo haga será, para muchos sorprendentemente muy abajo de los valores actuales.

La renta fija, a seguir las paridades, posiciones dolarizadas largas para dormir tranquilos.

Feliz Navidad.