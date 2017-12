Macri en Los Piletones: “Juntemos fuerzas para empezar juntos el año que viene"

“Que tengamos todos una feliz Navidad, en paz. Juntemos fuerzas para empezar juntos el año que viene”, enfatizó este domingo 24/12 el Presidente Mauricio Macri, luego de saludar a la fundadora del comedor comunitario “Los Piletones”, Margarita Barrientos, con motivo de las fiestas de fin de año.

El mandatario llegó pesadas las 10 de la mañana de este domingo al comedor comunitario "Los Piletones" en Villa Soldari, comandado por Margarita Barrientos, con el fin de pasar las vísperas de la Navidad junto a los más necesitados. Tradición que realiza desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario visitó el comedor acompañado por la primera dama Juliana Awada, la hija de ambos Antonia y la ministro de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, en donde estuvieron reunidos durante poco más de una hora, durante la cual compartieron una ronda de mate y charlaron sobe temas familiares.

"No hablamos mucho de política. Hablamos mucho de la familia, de los hijos, de los nietos. Fue una charla más familiera que otra cosa", aseguró Barrientos ante la prensa.

Y agregó: "Todos vivimos momentos difíciles, no es sólo de ahora. He aprendido tantas cosas de los distintos gobiernos. Pero uno siempre tiene que fortalecerse a uno mismo para poder salir. Si yo no tengo trabajo, me ingenio para tenerlo. Eso es importante, que la gente no viva de los planes, que viva de su trabajo. Creo que los planes no deberían existir, lo que debería existir es un trabajo digno para que la gente elija lo que quiera comer y no que yo elija por ellos".

Barrientos fundó en 1996 el comedor "Los Piletones" en el barrio de Villa Soldati, donde brinda alimentación diariamente a personas en situación de vulnerabilidad social y da contención a niños y adultos mayores. Cuenta con un plan de apoyo escolar, una biblioteca con aproximadamente 1500 ejemplares de nivel primario, secundario y universitario, una farmacia comunitaria, una guardería y un centro de salud que atiende a 1500 personas por mes. Además, en agosto del año pasado Barrientos puso en marcha el comedor “San Cayetano” en Añatuya, Santiago del Estero.

Posterior a su visita en Villa Soldati, el presidente pasará Nochebuena y Navidad en su quinta “Los Abrojos”. El lunes 25/12 viajará a Villa Langostura, en Neuquén, para disfrutar sus últimos días de vacaciones y recibir el año nuevo. Para reincorporarse a las actividades laborales de Casa Rosada el 2 de enero.