País liberado: En Argentina hay más de 51 mil prófugos

Según el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, en el país existe un total de hay 51.262 prófugos, de los cuales un 77 por ciento son argentinos y el 23 restante de otras 87 nacionalidades. El Cufre definió una estructura piramidal cuya base está conformada por cerca del 70 % de casos considerados comunes, un 20 % de "complicados" y el resto (10%) de "élite".

Este número de personas prófugas se calculó respecto a las las comunicaciones que los tribunales realizan al Registro Nacional de Reincidencia de toda medida restrictiva a la libertad ambulatoria que se dicta en una causa penal, en cualquier jurisdicción del país.

El informe reveló también que buena parte de los prófugos considerados “comunes” no sabe que tiene un pedido de captura. O bien porque el abogado no les avisó, o bien la ignoraron. Siguen con su vida habitual, haciendo trámites, no alteran su estilo de vida ni su domicilio y no están en actitud de fuga.

Del mismo modo, con el 20 por ciento de los evadidos "complicados" se hace una labor más exhaustiva, de investigación. Se trabaja con las fuerzas de seguridad y con autorización judicial.

El Cufre trabaja en tres parámetros: los condenados; las personas que tienen recompensa establecida por el programa que actualmente tramita el Ministerio de Seguridad, y la tercera opción es en casos complejos y a pedido de la Justicia.

Dentro del gran porcentaje están los vacacionales o los que viajan. Los que se sitúan por encima de esa base de prófugos, eluden pasos fronterizos habituales, tienen mecanismos de disuasión, se mueven con documentos falsos.

"Es gente preparada en contra del sistema que quiere buscarlos y detenerlos. Algunos se mudan una vez por semana. Hasta que se les acaba el circuito y empiezan a repetir los lugares", explicó un vocero del Cufre.

Sin embargo, la mayor cantidad de detenciones de los casos complejos que forman parte de ese 20 por ciento se registraron "por la muerte de la mamá, cumpleaños de los hijos, caen con la familia, con sus afectos, la novia, la mujer. Caen ahí", señaló la fuente.

El prófugo más buscado del país capturado en Mendoza

En la mañana del viernes 22/12, en un control de rutina que realizado en Los Corralitos, la Policía de Mendoza detuvo a uno de los prófugos más buscados del país. Al momento de la detención, Matías Alejandro Espiasse Pugh, tenía en su poder 2 armas de fuego y un largo prontuario. El hombre, mató a dos policías, es ladrón de bancos y pirata del asfalto y habría cometido en Chile un golpe donde se robaron 11 millones de dólares.

30 millones de pesos en recompensas

La lista de 60 sospechosos la encabezan un taxista violador y un asesino de policías. Por cada uno hay $500.000 ofrecidos. En total, en la Argentina hay casi 50.000 personas con pedido de captura de la Justicia. La mayoría cometió robos.

Desde el 2016 a marzo de 2017 el CUFRE logró coordinar la detención de 3.203 prófugos con pedido de captura. A algunos los atrapó la Policía Federal, a otros Gendarmería, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No todos eran grandes criminales, ya que en la lista de buscados también hay personas declaradas en “rebeldía” por no pagar la cuota alimentaria de sus hijos, por ejemplo.