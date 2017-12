Los primeros terroristas Made in America fueron blancos

Tras 4 años de guerra civil estadounidense, el conflicto militar cesó el 09/04/1865 con la victoria de la Unión, la disolución de la Confederación y la abolición de la esclavitud en USA.

En los estados del sur, al odio gdesde la asunción de Abraham Lincoln se le sumó el ánimo de venganza por la derrota en la guerra, y el enojo por la abolición de la esclavitud, que restaba la mano de obra barata en las explotaciones agropecuarias. El resentimiento se descargó sobre los negros que permanecían en el sur.

El KKK fue el 1er. grupo terrorista estadounidense, un emblema del odio. La organización comenzó como un club social, al igual que las fraternidades universitarias. La guerra recién había terminado y 6 veteranos confederados decidieron reunirse en Pulaski, Tennessee, y crearon el Ku Klux, extraído de "Kuklos" que significa círculo en griego.

El objetivo inicial era compartir remembranzas, beber juntos, y divertirse. Sin embargo, un grupo de ex soldados sureños, repletos de rencor y alcoholizados, no resultaban un buen augurio.

A medida que otros soldados se sumaban, la temática fue recurrente: el odio a los negros y su intento de ascenso social. En menos de 1 año ya se habían fundado grupos del Ku Klux en casi todos los estados del sur, y en la Nochebuena de 1866 (24/12/1866), el Ku Klux Klan ya había conseguido sumar más de 1.000 hombres.

El KKK



El objetivo cambió: evitar que los republicanos (Lincoln había sido republicano) fueran elegidos en los gobiernos del sur. El problema resultó que los negros habían ganado su derecho a votar, y elegían a quienes le dieron la libertad.

Por lo tanto, todo regresaba a los negros y la necesidad de escarmentarlos.

El Ku Klux Klan fue evolucionando, mientras denominaba "Mago Imperial" a su máxima autoridad, se inventaba sus trajes con capuchas y sus excursiones nocturnas.

Los primeros ataques del Klan fue contra esclavos recién liberados. El gobierno de Washington DC (republicano), respondió con 3 enmiendas a la Constitución:

> La Enmienda XIII, que abolió la esclavitud.

> La Enmienda XIV, que garantizó los derechos de todas las personas y su protección igualitaria ante la ley.

> La Enmienda XVI, que prohibió la discriminación en el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos en base a su raza, color, o previa condición de servidumbre.

Sin embargo, hasta hoy día, el KKK es respaldado por la I Enmienda, que protege y prohíbe la creación de cualquier ley que suponga el establecimiento oficial de una religión, que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba solicitar una compensación por agravios gubernamentales.

El KKK descansa sobre la Enmienda I (libertad de expresión y reunión pacífica), pero a la vez poco importancia le concede al no respetar la libertad de culto, que dicha enmienda declara como uno de su mensaje y su pilar principal.

Los peores crímenes



Los hechos de violencia fueron tan bárbaros que el general confederado, Nathan B. Forrest, decidió disolver el Klan en 1869, pero algunas células del grupo extremista continuaron actuando.

El presidente Ulysses S. Grant, también republicano y comandante del Ejército republicano que terminó con la guerra civil, decidió disolver el KKK con el Acta de Derechos Civiles de 1871 (conocida como el Acta Ku-Klux Klan), bajo recomendación del político y legislador Benjamin Franklin Butler. El acta no otorgó nuevos derechos civiles a los ciudadanos, sino que permitió a los individuos demandar ante tribunales federales a quien violara sus derechos.

Sin embargo, Hollywood se encargó de reactivar al KKK: con la película 'The Birth of a Nation', el Klan se fortaleció y se enfrentó no sólo a los negros, sino también a judíos, homosexuales e inmigrantes. Dicen que llegó a tener 6 millones de miembros WASP: white/blancos, anglosajones y protestantes.

El Día de Acción de Gracias de 1915, William Joseph Simmons, médico y pastor de Atlanta (capital de Georgia), hizo renacer el Klan. Simmons deseaba llevarlo un paso más adelante que antes: si en sus inicios la organización consiguió más de 1.000 miembros de boca en boca, con publicidad paga los resultados eran inimaginables.

En 1920, fueron contratados Mary Elizabeth Tyler y Edward Young Clarke, par la promoción de los Leales Caballeros Blancos, una organización xenófoba, homófoba, racista, antisemita, anticomunista, anticatólica, antiinmigrante y terrorista.

2 opciones: O los publicitarios fueron los mejores del mundo para atraer gente a esa secta enferma, o la sociedad estadounidense se encuentra acabada.

En esos años, bajo el liderazgo de Williams Simmons, el KKK tuvo días de un poder notable.

Entrevista con un integrante del KKK



Sus métodos fueron más despiadados. El FBI dio cuenta que sus “crímenes por creencias fanáticas eran despreciables: colgaduras, flagelaciones, mutilaciones, secuestros, marcas de ácido y quemas cruzadas”.

En menos de 1 año, el Ku Klux Klan saltó de pocos miles a 100.000 militantes activos. En 1921, el KKK atrajo la atención del FBI (Federal Bureau of Investigations), que inició una seria pesquisa de cientos de crímenes violentos que se estaban generando.

El KKK se había extendido por toda USA, pero en los estados del sur podían moverse con una impunidad especial. Muchísimos negros fueron asesinados: o ahorcados o quemados o acribillados.

Los miembros del KKK llegaron a compartir sus vacaciones junto a otros miembros del Klan en un campamento de verano que les ofrecía descanso, diversión y sentido de pertenencia por una tarifa baja para toda la familia. El campamento de verano fue una excelente forma de crear comunidad y hacer propaganda para el KKK.

En el período inmediato posterior a la 2da. Guerra Mundial, la organización logró un poder increíble. Pero los afroamericanos y blancos defensores de los Derechos Civiles se habían cansado de mantenerse en silencio y decidieron hacerse oír.

El pastor Martin Luther King surgió para dar una esperanza y una voz a los derechos de los afroamericanos. Del lado de la justicia por mano propia, Malcom X (Malcolm Little o El-Hajj Malik El-Shabazz).

Historia secreta



El KKK tuvo entre sus adherentes todo tipo de personas: policías, bomberos, profesores, médicos... la supremacía blanca no es tema tabú ni prohibido en USA.

Curiosidad 1: En 1965, The New York Times difundió que uno de los líderes del KKK, Daniel Burros, era judío de nacimiento aunque integraba el American Nazi Party y luego se unió al KKK donde escaló hasta convertirse en Grand Dragon de Nueva York por el Imperial Wizard Robert Shelton. Cuando el NYT difundió su origen judío, fue expulsado del Klan y se suicidó.

Curiosidad 2: En 1994 un miembro del KKK solicitó la licitación para administrar y mantener un tramo de la Missouri highway y su solicitud fue denegada por el juzgado local. Años después, en 2001, una Corte federal dijo que era inconstitucional negar la solicitud por ser miembro del Klan y le otorgó la licitación. No obstante, Missouri decidió rebautizar el tramo de la autopista, llamándola Rosa Parks Freeway, en honor a Rosa Parks, activista por los derechos civiles de los negros.

Las organizaciones racistas nunca desapareciron sino que se mantuvieron más controladas.

Recientemene muchos sectores supremacistas blancos se sintieron identificados con Donald Trump, esperando que con él regresara el "White Power" (Poder Blanco). Respaldaron sus intenciones de expulsar a los inmigrantes, construir un muro para aislarse de México y prohibir el ingreso a musulmanes y demás individuos nativos del Medio Oriente.

Hoy hablamos del KKK por su gran alcance mediático. Sin embargo, en USA fueron contabilizados más de 1.600 grupos extremistas, y todos dieron su apoyo a Trump contra Hillary Clinton. Entre ellos:

> Derecha Alternativa (ALT-Right),

> Grupo Neonazis (American Nazi, Movimiento Nacional Socialista y Alianza Nacional),

> Consejo de Ciudadanos Conservadores,

> Partido Estados Unidos Libertad, etc.