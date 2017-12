Tras 4 años y un intento fallido, Tapia volverá a probar con los visitantes

Ya han pasado cuatro años del último partido de fútbol con público visitante en Argentina y varios meses del intento fallido de vuelta de los mismo que quedó empañado por episodios de violencia. No obstante, desde hace algunas semanas, ya se viene barajando la posibilidad de vuelta de la hinchada visitante.

Por eso, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia manifestó en declaraciones periodísticas que “después del Mundial vamos tener público visitante en la Superliga”, al tiempo que descartó que ese regreso se cumpla en el primer semestre, como era la idea de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

En un reportaje que concedió a Radio Mitre, ‘Chiqui’ Tapia sostuvo que “la iniciativa que queríamos concretar era que la vuelta de los visitantes sea en este semestre, pero no se pudo. Estamos formando una comisión de miembros de la justicia y de Seguridad para poder generar el regreso de los visitantes” y aseguró que “después del Mundial vamos a tener público visitante en la Superliga. Estamos trabajando para ello”.

En cuanto a la violencia en el fútbol argentino, el titular de la AFA declaró que “inventaron las barras para vivir del fútbol, pero lo vamos a cambiar con el compromiso de todos. El cambio lo estamos demostrando: si la justicia, los dirigentes y los organismos de seguridad se comprometen, podemos lograrlo”.

La idea surgió en los últimos días en los pasillos de la casa madre del fútbol argentino y cobró fuerza en la reunión de Comité Ejecutivo de los clubes de la Superliga realizada la semana pasada.

Según los trazos iniciales del proyecto, los clubes tercerizarían la venta de entradas y cada localidad sería identificada con nombre, apellido y documento del portador.

En el caso de los clubes que tienen comprometida la totalidad o la mayor parte de sus estadios con socios y abonados (Boca Juniors, River Plate y Lanús, entre otros), no podrían vender tickets para sus hinchas en sus partidos de visitante.

Una vez concluido, el proyecto será elevado al gobierno y los distintos organismos de seguridad para su apoyo y aprobación, según dio a conocer un cable emitido por la agencia estatal Télam.

Cabe recordar que los hinchas visitantes no concurren a los estadios, a menos que se trate de la Copa Argentina, un partido de Libertadores o Sudamericana; una arbitrariedad en la provincia de Buenos Aires en tiempos electorales, o el enmascaramiento como neutrales. Pero si las autoridades logran instalar un sistema que logre determinar la identidad de cada persona, será un hecho.

El programa Tribuna Segura -del Ministerio de Seguridad- es el puntapié inicial para la vuelta. Con un software que corre en un teléfono móvil y un cordón policial, hace más de un año que en distintos estadios escanean el DNI de los asistentes y cruzan los datos biométricos con la base de datos de derecho de admisión nacional y la Justicia Federal para determinar el ingreso, reveló una nota publicada en Diario Popular.

Para los visitantes, debe suceder algo similar y por ello está en estudio un sistema de cámaras de 360 grados con reconocimiento facial instantáneo que ofrezca el mismo resultado, pero además de infalible es muy costosa. Por eso también estudian una adaptación del software de Tribuna Segura que funcione antes del ingreso al estadio: a la hora de comprar las entradas, según informó Diario Popular.

Para ello deberán adaptar el sistema que se sostiene como en el siglo pasado. Deberán digitalizar el expendio para que, del mismo modo que una persona no pasa el control de Tribuna Segura, tampoco tenga la posibilidad de comprar. Si es impresa, el portador únicamente debe ser el dueño del DNI con el que se realizó la operación.

Por lo tanto, el especialista en esa materia Martín Pérez Barreiro expresó en declaraciones a ese medio periodístico que “al comprar un billete de avión o de micro, se procede de un modo equivalente. Para la cancha, podría ser factible acercarse a la ventanilla o una plataforma on line en la que si el DNI presentado o ingresado no presenta restricciones, se le vende una entrada. No es necesario imprimirla, porque la base de datos de esa persona se completa con la compra y en el retén de la entrada se sabrá si no tiene restricciones y si compró la entrada”.

Por lo pronto, el titular de Tribuna Segura, Guillermo Madero, sostiene reuniones periódicas con los presidentes de AFA y Superliga -Claudio Tapia y Mariano Elizondo, respectivamente- para establecer, desde cada responsabilidad, las condiciones para que el visitante tenga lugar el la cancha.

La última vez que asistió el público visitante a los estadios fue en junio de 2013 cuando un hincha de Lanús murió en el Estadio Único de La Plata a raíz de un balazo que le disparó un efectivo policial. Tras cuatro años de restricciones, los hinchas visitantes regresaron a los estadios de fútbol dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en la previa del partido que animaron Racing y Lanús que correspondió a la décimo quinta fecha del campeonato de Primera División 2016-2017 las parcialidades de ambos equipos se enfrentaron entre sí y, por este motivo, la Academia notificó que no recibirá más visitas “hasta que no esté garantizada la seguridad”.