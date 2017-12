Casos ‘FIFAgate’ y FTP: Autorizaron el embargo de la herencia de Grondona

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría autorizó este lunes (25/12) a los jueces en lo Criminal y Correccional a dictar el embargo preventivo de los bienes integrantes del acervo sucesorio del fallecido ex presidente de AFA, Julio Humberto Grondona, en la causa por el escándalo de corrupción en el fútbol mundial denominado ‘FIFAgate’. La semana pasada, la Corte Federal de Brooklyn (USA) declaró culpables al paraguayo Juan Ángel Napout, ex presidente de la Conmebol, y al brasileño José María Marín, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por conspiración, fraude electrónico y lavado de activos. La propia jueza le comunicó la determinación a Graciela Ocaña, diputada nacional por Cambiemos y una de las que impulsó con sus denuncias la investigación. “Vamos a seguir investigando irregularidades para que esa plata sea devuelta a los argentinos en obras y servicios”, declaró Ocaña.

