Estaba al aire Lagomarsino cuando se enteró del procesamiento

Diego Lagomarsino, el perito informático que le acercó a Alberto Nisman el arma del que salió el disparo que acabó con su vida, fue procesado como "partícipe necesario" del presunto asesinato del exfiscal de la causa AMIA.

Así lo determinó este martes el juez federal Julián Ercolini, quien consideró a Lagomarsino como "partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas".

Ercolini ademas, le fijó un embargo y mantuvo las medidas cautelares de sujeción al proceso. También procesó a los custodios por incumplimiento de los deberes y encubrimiento, informó el Centro de Información Judicial.

Este mismo martes, Lagomarsino brindó varias entrevistas donde afirmó que si fuera detenido sería una "injusticia inmensa" y dijo que el fallecido fiscal le "cagó la vida" al solicitarle que le preste un arma.

"Si voy preso me termino de romper porque no hay nada peor que un inocente preso, es una injusticia inmensa", sostuvo hoy Lagomarsino en diálogo con la señal de cable A24.

"Alberto Nisman me cagó la vida", afirmó más tarde en una entrevista por radio Delta, en la que conjeturó que el fiscal general de la causa por el atentado a la AMIA, encontrado muerto el 18/01 de 2015 "no pensó que me iba a meter en el quilombo que me metió".

En sus declaraciones Lagomarsino reclamó que lo juzguen por darle un arma al fiscal "si cometí un delito" e insistió en que eso fue lo único que hizo. "Del resto, que está inventado alrededor, no tengo nada que ver", aseveró.

"De lo que me acusaron en un primer momento es del préstamo del arma, que sería incompatible con la acusación de ser parte de un plan", dijo. "Ahora dicen que tenía el arma en forma ilegal porque tenía el CLU vencido", sostuvo, en alusión a la credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego otorgada por el Ministerio de Justicia.