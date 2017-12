Murió Heather Menzies-Urich, la actriz que interpretó a Louisa en La Novicia Rebelde

Heather Menzies-Urich, más conocida como Louisa von Trapp, murió el domingo. La actriz de 68 años, que interpretó a una de las hijas del capitán von Trapp en el popular film La Novicia Rebelde, había sido diagnosticada con un tumor cerebral hace tan solo 4 semanas. La compañía The Rodgers and Hammerstein, que representa a los autores de la película Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, anunció la triste noticia a través de un comunicado.

"Heather era parte de 'la familia', porque no hay otra forma de describir a los miembros del elenco de la película La Novicia Rebelde", decía el mensaje. " Entre todos 'los niños', Heather era una alegre y positiva parte del grupo, que siempre estaba deseando y esperando un próximo encuentro entre todos. Somos afortunados de haberla conocido, y vivirá por siempre feliz en esa hermosa película. La extrañaremos".

Menzies-Urich falleció rodeada de su familia. "Ella era una actriz y bailarina que amaba vivir la vida. No estaba sufriendo ningún dolor, pero después de haber sido diagnosticada con un tumor cerebral terminal, ella no pudo más y respiró por última vez a las 19:22", contó su hijo al sitio norteamericano TMZ.

"La novicia rebelde" es una película musical de 1965 dirigida por Robert Wise y protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer. Basada en el musical de Broadway del mismo nombre (con canciones escritas por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II) y con un guion de Ernest Lehman, la película es una adaptación de la novela La historia de los cantantes de la familia Trapp. Esta novela de María von Trapp tuvo versión cinematográfica en 1956 con el título Die Trapp-Familie (La familia Trapp en su versión en español). El rodaje de The Sound of Music tuvo lugar en Salzburgo y en los estudios de 20th Century Fox en California. La película ganó un Óscar a la Mejor Película y es también uno de los filmes musicales más exitosos de la historia. La imagen de Austria en los Estados Unidos así como en muchos otros países asiáticos y latinoamericanos ha sido, hasta el día de hoy, altamente influenciada por la película.

Menzies-Urich, viuda del también actor Robert Urich, también participó en las series 'Bonanza' (1970) y 'Dragnet' (1967) , y en otras cintas cinematográficas como 'Piraña' (1978) y 'Especies asesinas' (1982).

Sus compañeras de elenco utilizaron las redes sociales para despedirse de ella. "Me rompe el corazón anunciar que mi amiga de toda la vida, Heather Menzies, falleció tranquilamente ayer mientras estaba rodeada de su familia" , escribió Debbie Turner, quién interpretó a Marta en la película. Por su parte Kym Karath, que se puso en la piel de la hermana menor Gretl, también le dedicó unas palabras. "Estoy completamente triste esta noche. Mi preciosa amiga y hermana Heather Menzies falleció esta tarde. Devastada".

Menzies-Urich había nacido el 3/12/49 en Toronto. Tenía 15 años cuando interpretó a la tercera de los siete hijos del capitán von Trapp en la ganadora del Oscar La Novicia Rebelde, protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer. Después del éxito cinematográfico, la actriz y modelo participó en varias películas y series de televisión.

En la pantalla grande, Heather fue parte de los elencos de Hawaii en 1966, How Sweet It Is! en 1968, Hail, Hero! en 1969, The Computer Wore Tennis Shoes en 1969, en 1973, Red, White and Busted en 1975, Piranha en 1978 y Endangered Species en 1982. También participó en televisión en la serie Logan's Run, que estuvo al aire entre 1977 y 1978.

La actriz se había casado en 1975 con el actor y productor de cine Robert Urich, con quién tuvo tres hijos. Su esposo falleció en el 2002 a causa de un cáncer, y debido a esto creó la Fundación Robert Urich, que recaudaba dinero para colaborar con investigaciones y ayudar a pacientes enfermos.