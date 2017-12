Mapuches activos, Macri vacacionando y Francisco en preparativos

La lucha entre la comunidad ancestral mapuche y el Estado Argentino sigue más latente que nunca y se ha visibilizado en los últimos meses a través de episodios lamentables que han dejado incluso personas fallecidas, por ello, la comunidad sigue acitva y puntualmente, han reclamado directamente al Presidente Mauricio Macri que se encuentra pasando los días de navidad en el sur del país.

Los mapuches neuquinos mantienen activos dos conflictos: quieren que se declare "tierra sagrada" al volcán Lanín y rechazan la construcción de una Circunvalación, que desviaría el tránsito pesado del centro comercial de Villa La Angostura (donde está el Presidente vacacionando), pero que pasa por tierras originarias.

"Se cumple un mes del asesinato por la espalda de Rafael Nawel. Mientras (Patricia) Bulrrich sigue en su cargo y Macri está de vacaciones aún no se identifica al autor de los disparos. Solo se comprobó que no hubo enfrentamiento. La impunidad es violencia. Rafael Nawel no te olvidamos", expresaron los pobladores originarios desde la cuenta oficial de la CMN en Facebook.

El mensaje publicado en las redes sociales fue acompañado por dos fotos: una de Santiago Maldonado y otra de Rafael Nahue l, el joven que murió el sábado 25 de noviembre en un operativo desalojo del predio ocupado por la lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 20 kilómetros de Bariloche.

El Presidente Macri llegó al sur para las fiestas de navidad, toda su llegada se realizó bajo un estricto operativo de seguridad, efectivos de Villa La Angostura ya limitaron el acceso al barrio, solo para los residentes o propietarios.

En cuanto a la muerte de Rafael Nahuel, justo el día de navidad se cumplió un mes de su asesinato, por lo que la familia del joven hizo un pesebre viviente en su humilde casa. “No lo podemos creer todavía y estamos agradecidos con la gente que nos ha acompañado, de las parroquias... Rafael era muy querido por la gente, era muy querido en el barrio, con sus amistades. Era una persona muy alegre, le gustaba compartir con la gente que se acercaba, era una muy buena persona”, expresaron sus familiares.

Por otro lado, el Papa Francisco siempre ha mostrado su preocupación en cuanto al tema de la lucha mapuche, incluso en la visita de la familia Maldonado al Vaticano, la familia del artesano aseguró que Bergoglio los "acompañaba en su lucha".

A 20 días de que Francisco pise suelo chileno, la organización de su visita al país reveló detalles de las tres misas que realizará en Temuco e Iquique, donde se espera más de 1,2 millones de peregrinos. El Papa participará en una ceremonia mapuche durante la misa que realizará en la ciudad de Temuco cuando en enero viaje a Chile, en una visita que estará centrada en los pueblos indígenas.

La visita a Temuco contempla también una reunión con miembros de comunidades indígenas, la que no incluye líderes de las organizaciones de resistencia o autoridades locales. “Sería feo que el Papa no tuviera una instancia de reunirse con nosotros”, criticó este martes Juan Carlos Reinao, presidente de la asociación de alcaldes mapuches.

Entre los detalles de lo que será la ceremonia, se supo que se realizará el 16 de enero y contará con unos 550 músicos. “Estamos avanzando para contar con todo lo necesario para que la visita del Papa Francisco sea una verdadera fiesta”, dijo Héctor Gallardo, director de Liturgia de la Comisión Nacional que organiza la visita.

Mapuches 1- Gobierno 0

Mientras tanto, un fallo benefició a una comunidad mapuche en Vaca Muerta. Se trata de los Campo Maripe. La Cámara de Casación Penal declaró que Gendarmería no puede intervenir si no hay orden judicial tras evaluar lo que ocurrió el 21 y 22 de junio en Loma Campana.

Según se pudo conocer, la Cámara Federal de Casación Penal le ordenó al juez de Neuquén, Gustavo Villanueva, que dé tramite al hábeas corpus preventivo originado en la denuncia de la comunidad Campo Maripe de un accionar abusivo de las fuerzas de seguridad en Añelo. La base del conflicto es el reclamo territorial que invoca el pueblo mapuche, sustentándolo en el derecho nacional e internacional, y especialmente en la ley 26.160, recientemente prorrogada por el Congreso, que frenó los desalojos.

Según el fallo de Casación el Comandante Principal de la Agrupación XII Comahue de Gendarmería Nacional informó que el 19 de junio recibió una orden telefónica de la superioridad de realizar un operativo de seguridad en apoyo a la empresa YPF, y que el 21 de junio lo llamó el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, “requiriendo conocer cómo se estaban desarrollando las tareas ordenadas”.

Los integrantes de la comunidad plantearon que los días 21 y 22 de junio de este año se vio amenazada su libertad de circulación e integridad física por parte de Gendarmería Nacional, en el territorio Fortín Vanguardia, ubicado a cinco kilómetro de Añelo, en el área petrolera Loma Campana. Sostuvieron que hubo una intervención de la fuerza pública sin autorización judicial.

Siguen tildándolos de violentos:

Sin embargo, mientras un grupo espera reunirse con el Papa Francisco, otro grupo de mapuches es señlado de incendiar un puente que dejó incomunicadas a seis familias.

Se trata de un grupo de personas que tienen emprendimientos turísticos y quedaron aislados desde el pasado sábado 23/12 en el paraje Pilo Lil, a unos 60 kilómetros de Junín luego de que presuntamente una comunidad mapuche prendiera fuego el puente que los conecta.

"El 24 de diciembre a las 21:45 se presentó el vecino del paraje Pilo Lil, del departamento Huiliches, José González denunciando que había un incendio en el puente del arroyo Nahuel Mapi. A él se lo transmitió un vecino de la zona que también quedó aislado", relató el comisario de Junín de los Andes, Javier González.

"Son los únicos enemigos que tenemos. Hace 12 años a mí me usurparon cien de las 3200 hectáreas que mi familia tiene hace más de 70 años. Eran unas 80 personas de esa comunidad. Se fueron todos menos una familia que tiene tierras en Pilo Lil con título de propiedad tanto los adultos como sus hijos", dijo uno de los afectados.