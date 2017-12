Tapia se la juega con los visitantes y presentó el plan FAN ID en la AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el titular de la Superliga, Mariano Elizondo, mantuvieron este martes (26/12) la primera reunión para concretar el retorno del público visitante, al iniciar el acuerdo en algunas medidas importantes como la creación del “Pasaporte del Hincha” y la venta de entradas, que no será responsabilidad de los clubes. La vuelta del público visitante se daría sólo en los encuentros de la Superliga después del Mundial de Rusia 2018 y tendrá algunas particularidades. En principio, los clubes no estarán obligados a recibir a los hinchas rivales, es decir, no habrá reciprocidad: por ejemplo, Arsenal decide admitir a los fanáticos de Boca en el Viaducto, eso no obliga al Xeneize a tener que recibir a los hinchas de Arsenal en su estadio. Por otra parte, el club que sea local no se hará cargo de la venta de entradas para los visitantes, si no que se realizará a través de un sistema de venta de tickets en línea (aún no está definido qué empresa se hará cargo). Además, los hinchas tendrán que empadronarse bajo un sistema similar al Fan ID que implementó la FIFA para el próximo Mundial. Este sistema es una especie de documento de identidad que le será requerido a cada asistente a la cancha junto con su entrada.

Por Urgente 24 Martes 26 de diciembre de 2017 22:19 hs Compartí esta nota Imprimir