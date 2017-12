Tras la detención de Cristóbal López, Ingrid Grudke confirmó la separación

La modelo Ingrid Grudke confirmó su separación del empresario Cristóbal López, que fue detenido el pasado 20/12 por orden del juez federal Julián Ercolini, luego de estar prófugo varias horas. Tanto López como su socio Fabián De Sousa son acusados de fraude contra la administración pública.

Tras 3 años en pareja, Grudke finalmente contó, en diálogo con Intrusos (América), que se encuentra separada, después de los fuertes rumores de crisis que se habían instalado unos meses atrás.

"¿Cómo estás viviendo estos días por tu relación con Cristóbal López, que ahora está detenido?”, preguntó el periodista. "Ustedes me conocen, saben cómo soy. Yo me enamoré de una persona, conozco a una persona, tengo sentimientos y no soy ni víctima, ni culpable", respondió la modelo.

"No siento que tenga que dar explicaciones, la gente que me conoce sabe cómo soy. Me culpan por querer a alguien que, supuestamente, no está bien. Solo Dios me puede juzgar. Yo no tengo nada que ver con sus cosas. Soy Ingrid sola. Ustedes me conocen hace 20 años. Siempre me ocupé de trabajar y de vivir mi vida a pleno. Simplemente fui su pareja. Estoy separada", agregó Grudke.

