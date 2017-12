Llamativa ausencia de D'Onofrio en la foto del Frente Renovador

"(...) En paralelo, la postura que mostró la bancada de Unidad Ciudadana en las últimas dos sesiones, refuerzan la necesidad cerrar un acuerdo con el líder de Tigre. Por caso, la foto de Jorge D'Onofrio cruzando el hemiciclo del recinto de Diputados para conversar con Florencia Saintout (jefa de bloque de Unidad Ciudadana) generó algo de recelo en el entorno de la Gobernadora. "Si eso funciona así es porque nosotros lo permitimos", dicen desde Cambiemos. (...)".

La Política Online, 25/12/2017.

Más allá de la diligencia de la diputada nacional Graciela Camaño para hablar con todos, rigurosamente todos, los periodistas presentes en el Museo de Arte Tigre (MAT), los cronistas decidieron controlar la lista de ausentes.

Obviamente destacó el diputado nacional Felipe Solá, aunque los colaboradores de Sergio Massa tuvieron una veloz respuesta sobre una ausencia justificada previamente por los compromisos de Solá.

En cambio, los del Frente Renovador no tuvieron una respuesta acerca de la ausencia del diputado bonaerense Jorge D'Onofrio.

Hace tiempo que es motivo de especulaciones la relación entre Massa y D'Onofrio, en el pasado tan cercanos.

D'Onofrio fue el jefe del bloque del Frente Renovador en el Senado bonaerense pero Massa (en verdad, su mujer, Malena Galmarini, según cree D'Onofrio) no sólo no avaló la reelección del senador para que sí pudiera hacerlo el cuñadísimo Fernando Galmarini, sino que D'Onofrio no es el presidente del bloque del FR en Diputados.

D'Onofrio prefirió no responder el teléfono cuando se lo llamó para conocer el motivo de su faltazo en Tigre.