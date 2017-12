Lammens Furioso: “Lo mejor que pueden decir los jugadores es que juegan por plata”

Julio Buffarini pasó la revisión médica y firmó su contrato con Boca Juniors, se transformó en el primer refuerzo que sumó el entrenador Guillermo Barros Schelotto para la temporada 2018. Sin embargo, el arribo del defensor a la entidad de la ‘Ribera’ no cayó para nada bien en San Lorenzo, club del que se consagró campeón de la Copa Libertadores de América 2014, que disparó el fastidio de los hinchas y de su presidente Matías Lammens.

En declaraciones periodísticas, el presidente de San Lorenzo disparó “los jugadores deberían ser sinceros así la gente no se ilusiona. Lo mejor que pueden decir los jugadores es que juegan plata” y añadió que “el futbolista está en todo su derecho en decidir a dónde jugar, pero entiendo la bronca del hincha” y añadió que “el futbolista está en todo su derecho en decidir a dónde jugar, pero entiendo la bronca del hincha”.

En diálogo con AM 910, Lammens también se refirió a lo que será la posible visita del lateral al Nuevo Gasómetro, cuando el Ciclón reciba a Boca en febrero próximo en que “no creo que sea recibido con aplausos pero no me gustaría que lo insultaran. La violencia, de todo tipo, incluso verbal, no ayuda”.

Por otro lado, el dirigente sostuvo que “salvo contadas excepciones, como Romagnoli, Romeo y no muchos más, los jugadores profesionales tomas sus decisiones basándose en la economía y eso es absolutamente legítimo. Pero también deberían sincerarse para no confundir a la gente. Que digan jugamos por plata y vamos a donde más nos convenga. Son muy pocos los que juegan por amor a la camiseta”.

A propósito del enojo que despertó en los hinchas, Lammens lo entendió como normal porque “el sentimiento es genuino y son los únicos que no cambian de camiseta”. Sin embargo, sostuvo que “se toca una fibra muy íntima y uno lo puede comprender”.

Sobre el poco interés en sumarlo como refuerzo, explicó que “es un puesto que San Lorenzo lo tiene cubierto” y que “hubiera atentado patrimonialmente” al club. “El costo de este tipo de posiciones impopulares puede ser alto, pero cuando uno está convencidos en pensar en el futuro del club es entendible nuestra posición”, continuó.

En otro orden, sobre Ortigoza declaró que se debían una reunión “porque la salida no había sido prolija”, pero que pasó una situación similar con Buffarini, por eso coincidieron en que no era el momento de lograr su llegada. “Las puertas quedaron abiertas para el futuro, ya sea como jugador o en otra posición. Ha sido determinante en la vida de San Lorenzo y merece tener las puertas abiertas”, cerró.

Además del repudio que se hizo sentir en las redes sociales, el mural que había sido pintado oportunamente por un grupo artístico de Boedo y se encuentra en Zelarrayán y Viel, en Parque Chacabuco, amaneció escrachado con una frase poco feliz: “Traidor puto”.

“Sé que por ahí la gente de San Lorenzo puede estar molesta por la decisión que tomé, pero yo pensé mucho en el futuro de mi familia, soy un jugador que no estoy salvado económicamente. Pensé en el futuro de mi familia. El tiempo que estuve en San Lorenzo dejé la vida”, expresó el jugador al ser consultado por el estado de ánimo de los seguidores del Cuervo, en sus primeras horas con los colores de Boca.