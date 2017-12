Diciembre 2016/Diciembre 2017: Todo muy previsible

El siguiente artículo fue publicado por Urgente24 el 08/12/2016, autoría de Marcelo Trovato, director-fundador de la consultora de inversiones Pronóstico Bursátil:

"Desde hace ya varios meses venimos alertando que la crisis se estaba gestando sin pausa pero con prisa en virtud que la bomba macroeconómica que dejó sembrada el kirchnerladrismo a esta nueva administración se resolvió no resolverla, suena redundante pero así con la misma redundancia que nos hablaron de gradualismo, no solo no lo llevaron a cabo, fracaso asegurado pero ganaban tiempo, y si no querían cambiar de forma copernicana este modelo de decadencia de fondo que vive hace décadas nuestro país y tampoco realizar un Plan integral con shocks sobre las variables más susceptibles como el Déficit Fiscal y sus consecuencias.

Ya es hora de alertar de los resultados a los que este camino nos lleva, hemos sugerido el #DemeDos, comparamos con coyunturas similares a la actual, es el tiempo de poner blanco sobre negro, hoy gracias a las redes sociales de la misma manera que las crisis se anticipan, podemos sacar ventaja si estamos informados de lo que puede venir en términos simples y que dote al lector de anticuerpos para cuando la infección comience a supurar.

Cuando el Déficit Fiscal (lo que gasta cada mes el Estado en todo concepto) supera el 8% del Producto Bruto PBI, se enciende una luz amarilla. Pero cuando a ese Déficit se lo subestima emitiendo deuda, que a su vez genera deuda por intereses y no se achican gastos, el resultado obliga emitir el Alerta Rojo.

Las Lebacs (N. de la R.: Letras del Banco Central) ya no la tienen los bancos sino el público en general.

El monto emitido en estas nuevas letras, en otros tiempos se llamaban "Tidol" "Bontes" "Banas" supera todo el dinero que circulan en la calle y las que están en plazo fijo cajas de ahorro y cuentas corrientes (base monetaria simple).

Los plazos fijos nunca le ganaron a la inflación salvo en tramos cortos.

Los dólares del blanqueo ya no van a los jubilados sino que los bancos pueden comprar deuda del Tesoro, casi un redescuento encubierto.

El atraso cambiarlo es cada vez más alarmante.

La nueva Ley de Ganancias si prospera es una nueva aberración planta inversiones.

La debilidad política se hizo más evidente hasta para el más cool de Recoleta, que no quería ver se estaba haciendo PROpulismo.

Este escenario siempre tiene un desenlace, muy difícil de predecir el momento, pero muy sencillo es darse cuenta como se sucederán los acontecimientos de no cambiar 180 grados la política expansiva de deuda y contractiva de dinero.

Si todos los tenedores de Lebacs y plazo fijo en una semana resolvieran retirar los pesos y pasarse al activo más barato de Argentina, el dólar, en pocas semanas su valor superaría los $ 100.

El 28/12/2017, Marcelo Trovato aconseja escuchar, para entender la conferencia de prensa de Marcos Peña, Federico Sturzenegger, Nicolás Dujovne y Luis Caputo:

"No te creo nada"



Pero como hoy no está sucediendo, es decir el público lentamente va tomando conciencia y los retiros y las compras de dólares se mantienen ordenadas.

El desorden vendrá por Brasil, Trump, México o algún factor interno, pero viene. Y cuando llega, de la compra ordenada se pasa al vértigo que genera el panico de ver que se dispara el valor.

Y se dispara porque como todo activo tarde o temprano busca el equilibrio, hoy ese equilibrio se halla cerca de los $50/$60.

El que lo niega, miente, tenga el apellido y los diplomas que tenga. Y el que lo omite, lo hace para no ser catalogado de imprudente. Pero la imprudencia nace en Balcarce 50.

Con ese valor de tipo de cambio, el Estado Nacional licúa todas sus deudas.

El sector privado pasa de la recesión a un rally exportador generador de una balanza comercial superavitaria.

Los salarios en términos reales se deprecian y los precios sufren distorsiones que el mismo juego de la oferta y la demanda el tiempo los acomoda, y es que si algo no se vende su precio cae.

Narrándolo de esta manera parece sencillo, pero estaríamos frente a una nueva crisis y ajuste cíclico que amerita este modelo de sustitución de importaciones, Estado omnipresente e hiperincompetente, donde el 25% de la población sostiene el gasto del resto.

¿Esto va a ocurrir? Si, sin ningún lugar a dudas.

Lo que se puede cambiar es que en lugar de esperar a que sea un "vía crisis" (tan presente está el Papa) sea mediante la última oportunidad que se le presenta a Cambiemos pardojicamente producto de su falta de previsión política.

El Presidente aproveche la crisis que le generó la derrota con las leyes de Ganancias y Emergencia Social transformándola en una oportunidad para que, al momento de anunciar el Veto, a través de un cadena nacional llame a la realidad colectiva y anuncie un Plan Integral en serio, donde la verdad con la que tanto se llenan la boca nos digan:

> Cuánto vale una hora de luz.

> Cuánto vale una hora de gas.

> Cuánto vale un viaje en colectivo.

> Cuánto vale un tipo de cambio competitivo.

Y como alguna vez, Raúl Alfonsín tuvo que anunciar un Economía de Guerra, hoy se debe hacerlo si se quiere con muchas más razones que las que se tuvieron en 1988.

La fiesta se acabó, la cuenta habrá que pagarla. Depende de como se gestione los próximos tres meses será por las malas o por las peores, las buenas ya no están disponibles, se fueron con los primeros 100 días de Gobierno electo.

Pero el costo más importante, el costo político se debe asumir con las mismas ganas que tuvieron cuando decidieron querer ser elegidos para gobernar. (...)".