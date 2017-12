Ciudadanos dialogará con los independentistas para poder presidir el Parlamento

Ciudadanos no intentará que Inés Arrimadas sea la próxima presidenta de la Generalitat, pero en cambio sí jugará sus cartas para presidir el Parlament para lo que sondearán a todos los grupos, incluidos los independentistas. Reivindicarán sustituir a Carme Forcadell por José María Espejo dado que es el partido más votado de Cataluña.

La intención de Ciudadanos de presidir la Cámara catalana choca con la renuncia a explorar la investidura de Inés Arrimadas, diputada del partido Ciudadanos. La líder naranja ha rechazado iniciar una ronda de contactos para intentar ser la nueva presidenta del Govern porque según ella la mayoría constitucionalista no da, 57 escaños (como llaman es España al puesto o asiento de los parlamentarios en las cámaras de representación) frente a los 70 que suman Junts per Catalunya, ERC y la CUP. Una actitud que ha sido criticada por PP y PSOE, que le acusan de “tirar la toalla” y defraudar las expectativas tras su triunfo el 21-D.

Sin embargo, sí intentarán romper la mayoría absoluta de los independentistas para elegir la Mesa del Parlament. El partido de Albert Rivera cree que existen opciones para liderar el órgano que gobierna la Cámara, aunque su único argumento es que las votaciones para la composición de la Mesa «no tienen por qué ser las mismas» que para la presidencia de la Generalitat, según expresó este jueves su secretario general, José Manuel Villegas, en declaraciones en el Congreso. En ambos casos se necesitan los mismos apoyos, 68 escaños, en una votación que es secreta.

El partido vencedor en las elecciones del 21-D reivindica para sí la presidencia del Parlament y propondrá a José María Espejo, su actual representante en la Mesa de la Cámara. Ciudadanos calcula que el Parlament se constituirá en una sesión en torno al día 20/01/18 e iniciará antes sus contactos con el resto de grupos.

Villegas ha reiterado que Arrimadas no intentará la investidura porque los números no dan. «No damos nada por hecho, pero sabemos que no suma el Gobierno constitucionalista. Quien ha dicho que puede presidir la Generalitat es el señor Puigdemont y estamos a la expectativa de si tiene los apoyos o no», ha insistido. En este sentido, ha señalado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha instado a Rivera en la reunión mantenida hoy en La Moncloa a que Arrimadas se postule para la Generalitat. “El señor Rajoy parece que sí sabe sumar”, destacó.

“Parece que esas ocurrencias se las deja a otros y que se circunscriben a nivel de partido; parece que Rajoy sí sabe sumar y cuándo se puede obtener la mayoría y cuándo no” , añadió después de que Génova lleve varios días retando a Cs a gobernar en Cataluña.

En cambio, José Manuel Villegas defendió que se postularán para presidir la Mesa del Parlament porque debe garantizarse la representación plural del órgano y evitar que Carme Forcadell repita tras una legislatura en la que se han secuestrado los derechos de la oposición y han acabado la mayoría de los miembros de la Mesa imputados.

Ciudadanos alude al precedente del socialista Patxi López, que fue apoyado como presidente del Congreso para compensar un posible Gobierno del PP tras su victoria en las generales de 2015. Los de Arrimadas, que ganaron las elecciones catalanas, reivindicarán presidir el Parlament frente a la mayoría independentista. "Sería lo más democrático", asegura Villegas.

“Las votaciones de composición no tienen por qué ser las mismas que para la presidencia del Gobierno” , argumentó. “La votación no tiene por qué ser la misma que la de la Presidencia de la Generalitat” , repitió sin aclarar cómo convencerán a los independentistas para que les cedan el liderzgo de la Mesa.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha reclamado este jueves 28/12 que su partido ocupe la presidencia de la cámara autonómica al haber sido la fuerza más votada en las elecciones del 21/12. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha defendido que, teniendo en cuenta que no pueden formar Govern por una cuestión de aritmética parlamentaria, lo más democrático es que el presidente del Parlament sea para una persona de Ciudadanos, una opción que ven lógica.

Carrizosa, tras recordar que les corresponde tener a 2 miembros de Ciudadanos en la Mesa, ha explicado que han hecho ya los 1ros contactos al respecto, sin haber entrado en fase de negociación, y que aún no han ahondado en posibles nombres para presidir la cámara. Pese a asegurar que no le haría ilusión ocupar este cargo, al preguntársele sobre la posibilidad de que lo asuma José María Espejo-Saavedra, miembro de la Mesa en esta legislatura,afirmó que podría hacerlo excepcionalmente bien porque es una persona absolutamente capacidad si llegara el caso.

Sobre el futuro Govern, ha avisado de que tener un presidente de la Generalitat en prisión "puede quedar épico pero no es operativo" tras manifestar su convencimiento de que Carles Puigdemont será encarcelado si regresa a Cataluña, y sobre el hecho de que Oriol Junqueras esté en la cárcel.

Sí ha avanzado que impugnarán el "invento" del número 4 de JuntsxCat y diputado electo, Jordi Turull, sobre la posibilidad de investir telemáticamente como presidente a Puigdemont.

"Esto es un invento de Turull, como lo fue el censo universal del 1-O. No existe. No reconoceríamos una investidura de alguien que no estuviera en el Parlament, y pudiera hacer un discurso como hay que hacerlo y ser votado. No lo admitiríamos como legal" , sostuvo.

Sin embargo, en caso de que el Tribunal Supremo decida el 4/01 levantar la prisión provisional para Junqueras, sí ven jurídicamente posible que asista al pleno de investidura.

"El PP no se ha tomado muy bien este resultado, y nos mira demasiado, también a nivel nacional. Nosotros no miramos a nuestros rivales. Durante la campaña nos atacó reiteradamente y éste son sus resultados", ha destacado Carrizosa, que cree también que la demanda de Fomento del Trabajo para que formen Govern responde a la preocupación de los empresarios para que la economía catalana crezca al mismo ritmo que la del resto de España.

Sobre si creen que el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, debe dimitir para entablar una posible negociación con Ciudadanos, ha asegurado que no son partidarios de pedir cabezas si no es por cuestiones de corrupción.