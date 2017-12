Jay-Z admite su infidelidad a Beyoncé

A través del Twitter de Tidal (es un servicio de música de emisión continua basado en suscripción que combina audio sin pérdida y videos musicales de alta definición con una editorial selecta), el rapero Jay-Z difundió un adelanto de su próximo videoclip. Este jueves, el artista reveló algunos segundos del video musical de Family Feud, tema que forma parte de su más reciente disco titulado 4:44.

El tema – cuyo video completo será publicado este viernes 29/12 – es interpretado por el músico junto a su esposa, la también cantante Beyoncé: uno de los sencillos que compuso en medio de la crisis marital que vivió hace unos años, y que confirmó en noviembre pasado.

Después del análisis de las letras del disco Lemonade publicado por Beyoncé en 2016, cobraron fuerza los rumores sobre una supuesta infidelidad del rapero. Jay-Z, a su vez, reforzó los trascendidos con la salida de 4:44 (2017). Pero hace un mes, el músico y empresario dio una reveladora entrevista al New York Times, donde confesó haber engañado a la diva del pop. “La parte más dura es ver el dolor que has causado en los ojos de otra persona, y lidiar con eso”, reconoció al medio, y reveló que junto a Beyoncé usaron la música como terapia.

Y aunque no se ha referido a las canciones en particular, Family Feud (Pelea de familia) es uno de los temas que apela justamente a la superación de la crisis. “Un hombre que no cuida de su familia no puede ser rico”, dice Jay-Z en el tema, mientras ambos cantan reiteradamente “Nadie gana cuando la familia pelea”.

En el 1er adelanto del video se ve a Jay-Z en una iglesia, entrando junto a la hija mayor del matrimonio, Blue Ivy – ya que este año la pareja recibió el nacimiento de gemelos -. Ambos se dirigen hasta el altar, donde se encuentra Beyoncé en un dramático vestido azul oscuro. Luego se ve al artista en el confesionario, y a su esposa del otro lado.

Cuando en 2016 Beyoncé editó su álbum Lemonade, resultó más que evidente que la artista estaba buscando superarse a sí misma. El disco, que recibió merecidamente múltiples nominaciones al Grammy, estuvo acompañado por un equivalente visual, un mediometraje co-dirigido por Beyoncé que reforzaba esa búsqueda de volver indelebles las palabras. Lemonade fue astutamente divido por capítulos que reflejaran el estado anímico de Knowles, comenzando con "Intuición" y concluyendo con "Esperanza". Asimismo, su estructura episódica va de menor a mayor: el comienzo es su descargo ante las infidelidades de su marido, la parte central explora la relación con su padre ("Daddy Lessons") y el rol de la mujer afroamericana en Estados Unidos ("Freedom"), y el final es un himno feminista insuperable ("Formation").

Por ejemplo, "Hold Up" tiene momentos incuestionablemente icónicos - que fueron parodiados desde por James Corden hasta por Tituss Burgess en Unbreakable Kimmy Schmidt -, como el mencionado vestido de Roberto Cavalli, el bate bautizado "hot sauce" al que Bey luego aludiría en "Formation" y esa caminata explosiva en la que va destruyendo todo a su paso con una sonrisa, imagen fiel del estado tumultuoso de su interior al tener que enfrentarse a un posible engaño de su esposo. Con la inspiración de "Maps" de los Yeah Yeah Yeahs como punto de partida - y de la artista visual Pipilotti Rist -, Beyoncé, en su etapa de negación, se cuestiona si es peor lucir celosa o loca, antes de expresar que se sintió "pisoteada" y de recordarle a Jay-Z que nadie lo amará como lo hace ella.

"Hold up"

Si "Hold Up" la mostraba a Beyoncé en una actitud pasivo-agresiva, "Don't Hurt Yourself", la canción más rockera del álbum en la que intervino Jack White, la encuentra a Knowles mucho más segura de sí misma y haciendo catarsis sin eufemismos. El arte del video fue el que eventualmente terminó siendo tapa del disco, con esa memorable imagen de Beyoncé apoyada sobre una camioneta, con la cabeza a medio levantar. En el clip, la cantante no sólo la pone en alto sino que además enfrenta a la cámara/Jay-Z con las frases más contundentes. En primera instancia, Knowles interpela a su marido sin rodeos, recordándole que no lo necesita, que es una persona independiente: "¿Quién carajo te pensás que soy? No estás casado con una mujer promedio (...) quedáte con tu dinero, yo tengo el mío, tengo una sonrisa más grande en mi rostro estando sola, sos una mala persona con complejo de Dios, motivá tu trasero y llamáme Malcolm X", le espeta Beyoncé, quien para el final se guarda una ineludible amenaza: "Esta es tu última advertencia, vos sabés que te di la vida, si intentás hacer esa mierda nuevamente, vas a perder a tu esposa".