"Imagino que los K ya están marchando a Santa Cruz para repudiar la represión"

Tal como informó más temprano Urgente24, este viernes (29/12) se produjeron graves incidentes en la Legislatura de Santa Cruz, donde la Policía enfrentó con balas de goma a manifestantes de gremios y agrupaciones de jubilados que bloqueaban las puertas del edificio, en reclamo por el pago de sueldos atrasados.



Y por estas horas, en Twitter pueden leerse muchos comentarios con chicanas al kirchnerismo y a la izquierda, que han cuestionado duramente la represión ordenada por el Gobierno nacional días atrás en las inmediaciones del Congreso, pero nada han dicho hoy sobre la represión en tierras de Alicia Kirchner:

SANTA CRUZ:



- ALICIA KIRCHNER no paga sueldos



- ALICIA KIRCHNER no paga el aguinaldo



- ALICIA KIRCHNER reprime



- ALICIA KIRCHNER no paga jubilaciones



- ALICIA KIRCHNER "militariza" la Legislatura



Cumpas, es ALICIA KIRCHNER, NO MACRI