Agente penitenciario mató a su ex mujer y 4 familiares

Un asesinato múltiple conmociona por estas horas al barrio Alfonso, al suroeste de la ciudad de Santa Fe. Facundo Solís, un suboficial del Servicio Penitenciario, integrante del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), mató con su arma reglamentaria, calibre 9 milímetros, a su ex mujer y cuatro integrantes de la familia.

Según publica el diario rosarino La Capital, todo empezó poco antes de las 15, cuando llegó a la casa, mantuvo una discusión con su ex mujer y la mató a balazos. Después, fue hasta el inmueble contiguo y asesinó a su ex suegra, su ex cuñada, la hija de su ex mujer (Aylén, de 20 años) y el novio de ella. A todos los ejecutó con su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros. Después se atrincheró.



Mariela lo había denunciado hace 10 días por violencia de género y el quíntuple asesino tenía restricción de acercarse al hogar.



“Conocemos de cerca la historia de violencia que sufría Mariela con este hombre”, dijo a TN Cristian, un vecino de las víctimas. “No sé por qué tanta alevosía, no se lo merecían. Esto fue una carnicería”, agregó.



Según contó, el agente la hostigaba desde siempre. La maltrataba física y psicológicamente.



Minutos después del hecho, vecinos del barrio llamaron 911 y el lugar fue rodeado por oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos. Después de 15 minutos lograron detener al múltiple asesino.



Uno de los hijos de la ex mujer del agente resultó baleado y fue trasladado con vida al hospital Cullen.