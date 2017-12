Las afortunadas rionegrinas elegidas por el Papa

Gabriela Ñancufil, de Viedma, fue elegida por la organización de Voluntariado Papal para colaborar en el servicio que deben prestar diversos feligreses durante la visita del Papa Francisco a Chile. Será parte de cuerpo de 20.000 servidores con la responsabilidad de asistir a la actividad que se iniciará el 15/01/18 en Santiago. “ Cuando uno está en la Iglesia sabe que está al servicio de los demás”, dice la mujer muy ansiosa por emprender su próximo viaje.

Los integrantes del Voluntariado papal deberán solventar los gastos de ida y vuelta de su propio bolsillo. Luego serán alojados en el colegio Maipú donde se les proporcionará alimento gratuito por un promedio de 4 días.

Además de afrontar el gasto, el marido de Ñancufil deberá hacerse cargo del resto de la familia mientras la volunatria este ausente. “Antes de dar el sí –apuntó–, lo 1ro que hice fue hablar con ellos y de ahí salió el respaldo para que pudiera ir. Si no estuviéramos fortalecidos como familia, esto no se hubiera logrado”, confesó Ñancufil.

En su vida personas Gabriela trabaja como misionera y catequista desde 2001 en la comunidad del barrio Zatti y en ese sector de la capital rionegrina Cáritas hace un esfuerzo enorme en la asistencia a familias empobrecidas con la entrega de ropa y calzado. A veces necesita un día de más de 24 horas, en virtud de que el obispo Esteban Laxague la contrató para que ayude en el equipo diocesano de catequesis.

“Me da alegría y emoción, se te pone la piel de gallina: llegar a ese lugar implica llegar a Jesús” , contó la ansiosa voluntaria.Al evaluar el sello que está dejando el Papa, le resulta indiferente que sea argentino. “Lo que hace, es lo que hacemos todos como cristianos, ver en el otro el mismo rostro de Jesús” , sostuvo.

Aún así se muestra impactada por la actual figura papal, fundamentando en que se trata de un ser humano que se entrega hacia los demás, acercándose a la gente y pateando la calle, en lugar de estar encerrado en un palacio.

La 2da mujer privilegiada es Marisa Vizoski una fiel devota católica de Choele Choel que también tendrá la oportunidad única de estar cerca de Francisco en su visita a Chile. Junto con una vecina de Viedma son las 2 únicas rionegrinas elegidas para ser voluntarias durante la visita papal a Chile, en especial en la misa del 16/01/18 en Santiago. “ Me anoté por internet. Una página pedía voluntarios, pero no pensé que me iban a llamar. 3 días después me avisaron que había sido elegida para ser servidora papal. Y me enviaron 3 capacitaciones, tienen que ver con lo religioso, con servir al prójimo” , dijo Vizoski.

“Aún no se qué me tocará hacer. Tenemos que ir a una escuela y ahí nos van a decir que tareas llevar a cabo. Puede ser desde dar agua a otras tareas, porque van a llegar miles de personas. No sé, pero vamos a estar cerca”, remarcó la mujer casada, con 2 hijos, que trabaja en un comercio local. “Estoy muy contenta” , indicó.

No será la primera experiencia de Marisa cerca de un pontífice, aunque en la anterior las cosas no terminaron como imaginaba. “De chica estuve cerca del Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en Viedma. Y cuando venía acercándose en el papamóvil me desmaye así que lo vi... y no lo vi. Así que espero que ahora no me pase eso con la emoción. Más vale que al ser el papa argentino voy a estar muy emocionada” , relató.

“Debo estar el 13/01 en Santiago porque hay muchas misas, capacitaciones y charlas. Esos días se hacen misas serviciales, misas de envío se llaman, donde se bendice a todos los voluntarios, a los que hacen servicio, a los peregrinos. Y ahí te designan dónde te toca, qué te toca, todo eso”. La mujer se costeará el traslado y los primeros dos días de estadía, luego se quedará en una escuela con el resto de los voluntarios. “Voy sola. La familia está muy contenta, sobre todo mi mamá” , subrayó.

Marisa es devota practicante desde pequeña. “Soy católica por parte de mi familia y participo en la capilla María Auxiliadora de Choele Choel".

Todos los años, a fines de agosto, recorre los 50 km que separan Choele Choel de Chimpay, para expresar su fe al beato Ceferino Namuncurá (El beato Ceferino Namuncurá Burgos fue un joven salesiano argentino aspirante al sacerdocio, de orígenes mapuche. El apellido Namuncurá significa "alguien firme, decidido".

Las ceremonias religiosas y otros eventos relacionados a la visita serán transmitidos en conjunto por 4 canales de televisión de aquel país(TVN, Canal 13, Mega y Chilevisión).