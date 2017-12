“La familia Eskenazi quiso hacer una operación político-mediática”

El pasado jueves empezaron a circular una serie de videos en donde se ve al hijo del financista de los de los Kirchner, Juan Manuel Ducler, llegar en compañía de sus abogados a las oficinas del grupo Petersen, lugar que sirvió para su detención y que fuesen señalados de presunta extorsión. Sin embargo, los tres detenidos fueron liberados luego de 10 horas y han salido a desmentir las versiones publicadas, aseguran que la causa es un “circo mediático de la familia Eskanazi” y apuntaron en contra de algunos periodistas que tildaron de irrespetuosos, “vamos a ver de dónde saca la plata Feinmann para la denuncia que le voy a hacer".

En una entrevista radial, el abogado, Alejandro Sánchez Kalbermatten aseguró que “ todo esto respondió a una operación político-mediática emprendida por el grupo Eskenazi respecto a un cliente mío (Aldo Ducler)”, y en cuanto a las grabaciones aseguró que están “editadas por la misma empresa que hizo la denuncia que es la que convocó la reunión” , aseguró Alejandro Sánchez Kalbermatten.

Explicó que la reunión acordada era para trabajar sobre un acuerdo de confidencialidad que incluía las amenazas que venía sufriendo Juan Manuel Ducler por un grupo muy poderoso. “Les explico para que la gente entienda bien, el cliente que tenemos es Juan Manuel Ducler, hijo del mal llamado financista de Kirchner, porque en realidad no lo era, era una persona dueño de mercado abierto que se ocupaba de los bonos provinciales… Como ellos eran pioneros Néstor recurrió a ellos para hacer la venta ”, y aseguró que su cliente (Juan Manuel) y él están realizando una serie de gestiones en cuanto al fallecimiento de Aldo, que intuyen podría tratarse de un homicidio. “ Todo esto con el fantasma de Eskanazi detrás, que se supone que son los únicos interesados en que esta persona pudiera perder la vida, porque él era el único testigo de cómo fue la ruta del dinero Eskenazi y ese es el motivo por el cual estábamos amparando legalmente a esta persona” . Sentenció Kalbermatten.

En las imágenes que circularon se puede ver a Ducler y sus abogados hablando con el representante de Eskenazi, antes de salir de la oficina y ser interceptados por agentes de la Policía Federal. Sobre el escritorio se puede ver a una caja de cartón que contienen 300 mil dólares en paquetes termosellados mientras el representante de los Eskenazi les pide "un impasse de diez días" para juntar el resto de la plata.

Denuncia Falsa de Extorsión de los Eskenazi. Entrevista del Dr Rizzo al Dr Sanchez Kalbermatten: https://t.co/3RBtjijbMf via @YouTube — Juan Manuel Ducler (@juaniduc) 31 de diciembre de 2017

En referencia a esto, el abogado se defendió y dijo “ya les expliqué el motivo por el cual nos reunimos, y que más allá de que estuvieran grabadas, que ojalá que estén grabadas completas, de extorsivo no tiene nada... Esto es parte de una denuncia que ni siquiera llegó a la justicia, solamente intervino por teléfono el juez, nunca hubo ni detención ni orden de detención, solo orden de identificación porque la causa estaba caratulada como NN sobre extorsión, entonces, todo lo que han dicho, Feinmann y compañía, es falso”, y apuntó duramente contra el periodista Eduardo Feinmann “un colega como Eduardo Feinmann, que sea tan irrespetuoso por esto que pasó ayer, que mostró las cámaras cuando hay secreto de sumario incurrió en delito de violación de secretos, y de una manera editada, se ve que practica poco el derecho… Traté de que me entrevistara para dar mi derecho a réplica, se van a tener que disculpar por el tratamiento que se le dio… Hubo plata para Feinmann, se divirtieron con nosotros y vamos a ver de dónde va a sacar la plata para pagar el juicio que le voy a hacer” , explicó Alejandro Sánchez Kalbermatten.

Del mismo modo, en cuanto al dinero que presuntamente estaba en las cajas, Alejandro Sánchez Kalbermatten comentó: “ A nosotros no nos consta que hayan habido 300 mil dólares en esas cajas… Ellos entregan unas cajas a título de cortesía que le daban a Juan Manuel por el hecho de esperar a los abogados… nosotros como no teníamos nada que ver pasamos la caja por la mesa para que le llegara a la persona que le tenía que llegar, esa caja no se abrió ni se tocó, nadie tocó el dinero… Nosotros estamos muy tranquilos como se nos ve en los videos porque el que nada debe nada teme… Me palparon como si fuera un delincuente” , comentó.

Finalmente, aprovechó la entrevista radial para asegurar que no existe ningún llamado a indagatoria “no había ningún elemento de nada, solo unos whatsapp que nosotros mismos tenemos y vamos a mostrar… que demuestran es que es un show y va a terminar la causa dada vuelta ”, aseguró.