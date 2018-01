Facundo Arana bancó a Darthés: "Jamás acosó a Calu"

Facundo Arana se refirió a la acusación de Calu Rivero contra Juan Darthés por presunto acoso y "excesos" en las grabaciones de escenas sensuales durante las grabaciones de la novela 'Dulce Amor' en el 2012. El actor aseguró que le pareció acertada la decisión de su colega de llevar a la actriz a la Justicia, para que el tema se resuelva en el ámbito legal y no en el mediático.

"Él tuvo una muy buena idea y resolución al llevar el tema a la Justicia. Ir a la Justicia hoy esta banalizado, pero es una cuestión muy seria, no esperó que el tema fuera por lo mediático", arrancó opinando el actor en Intrusos, por el aire del canal América. Arana respondió desde Mar del Plata donde estrenará la obra 'Los puentes de Madison' con Araceli González.

De todas formas, y por más que entiende que hay que esperar a que la Justicia falle, calificó el hecho de "gravísimo": "Hay una mujer que se sintió agredida y acosada, incómoda en su trabajo, lo expuso muy bien pero Juan salió a decir que no fue así y recurrió a la Justicia. Se pueden llenar horas pero están hablando de gente de familia, son temas delicados. Maldita la persona que acosa, maldita la persona que dice que una persona la acosó y no es verdad".

Arana realizó una hipótesis sobre lo que piensa que pudo haber ocurrido: "Yo creo que Calu se sintió acosada y que Juan no la acosó jamás. Trabajé con él, lo conozco, sé", dijo y reiteró que no le correspondía seguir hablando porque para eso estaba la Justicia y que detrás de los protagonistas de la historia hay familias y una sociedad que los mira.

Al respecto, contó cómo se hacen las escenas subidas de tono en las novelas para evitar cualquier mal entendido entre compañeros: "La experiencia en trabajar me indica que un beso en la ficción no está escrito porque sí, es un antes y un después en la historia de los personajes. Cuando uno está dando un beso no está solo en un estudio practicando, no se ensaya un beso, al menos que el director lo pida. Es verdad que si por ejemplo hay que sacarse la remera, la mujer está más expuesta, pero hay cuestiones para cuidarla. Se habla todo, se habla con la compañera, con el director y con el equipo de trabajo".