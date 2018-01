Año nuevo y nuevo empleo para Luis Juez en Exteriores y Culto

Fin para la polémica alrededor de Luis Juez: el Gobierno nacional le dio un nuevo destino y confirmó este martes (2/1) mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1118/2017 su traslado desde la embajada de Ecuador al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El desplazamiento de Juez de la representación diplomática había ocurrido a raíz del escándalo que generó al tratar de ‘mugrientos’ a los ecuatorianos durante una entrevista radial. La frase había sido: "para que no digan que este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos". El exembajador pronunció esas palabras tras explicar que después de estar varias horas trabajando, se tuvo que cambiar la camisa.

A raíz del exabrupto, la Cancillería de Ecuador manifestó que "encontraba inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera, una vez más, de manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido con consideración y amistad".

A pesar de que Juez pidió disculpas públicas no logró enmendar lo dicho: "Para ocupar un cargo como el de embajador hay que usar un lenguaje diplomático especial que yo no tengo. Yo hablo a veces como un cordobés común y corriente y no tengo dimensión de mis palabras, pero en ningún momento quise agraviar a los ecuatorianos".

En noviembre pasado la Cancillería confirmó el desplazamiento del diplomático a través de un breve comunicado. "Luis Juez finalizará en los próximos días sus funciones en la representación argentina ante la República del Ecuador, a raíz de un ofrecimiento para sumarse a los equipos del Poder Ejecutivo de la Nación", indicó en el escrito la cancillería que conduce Jorge Faurie.

Y concluyó: "El Embajador Juez llevó a cabo su gestión con éxito, representando los intereses argentinos para ampliar y profundizar la relación bilateral, ante la hermana República del Ecuador desde que asumiera la misión en 2016".