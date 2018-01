Siguen los enojos por los dichos de Facundo Arana

POLÉMICO: Para Facundo Arana, las mujeres se realizan con la maternidad pic.twitter.com/JOlThOrTPD — El Destape (@eldestapeweb) 2 de enero de 2018

Facundo Arana dice que las mujeres nos realizamos recién cuando somos madres y que las que no somos madres bueno, nos realizamos con nuestros sobrinos... bienvenido 2018! — Jésica Lamonica Lima (@Jesicall) 1 de enero de 2018

Dice Facundo Arana que al tener hijos es cuando una mujer REALMENTE se realiza, pero que OBVIO también te podés realizar a través de tus sobrinos o los hijos de tus amigos... Y así me enteré que no hay emoji de dinosaurio. — Almacén de Lou (@almacendelou) 2 de enero de 2018

Espero que algún día Facundo Arana sea madre para sentirse plenamente realizado. — Gustavo Carrizo (@GCarrizo) 2 de enero de 2018

Si bien los deseos de Arana no fueron malintencionados, generó ruido y rechazo por parte de las mujeres a través de las redes sociales. “Pero yo estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos”, agregó el actor. Luego fue por más y se mostró feliz por su “realización”: “Verla madre es extraordinario. Rezo para que todo vaya bien. Y la veo realizada. Como mujer, primero, porque encontró al hombre de su vida. Y como madre ahora. Así que está realizada completa. Me pone absolutamente feliz por ella”. Pero aclaró que no tiene contacto con ella hace mucho: “No, no le escribí. No tenemos trato hace muchos años, pero estoy tremendamente feliz por ella. Me encantaría felicitarla”.

Sin embargo, la vinculación que hizo Arana entre la "realización" de una mujer con la maternidad, generó repudio y las redes explotaron.

"Querido Facundo Arana una mujer no es una fábrica de reproducción por ende no se realiza por tener hijos sobrinos o marido amante o lo que sea..se realiza de la misma forma en la que se realiza un hombre... siendo independiente y logrando por si misma sus metas", lanzó una tuitera.

"Facundo Arana, estamos en el siglo XXI. Muchas mujeres NO quieren ser madres, otras no pueden, y lo desean. A ver si dejamos de lado los mandatos sociales. Se es mujer por mucho más que tener hijos", dijo otra mujer indignada.

La batalla contra Arana sigue y la gente continúa expresando sus dichos en contra de la postura del actor. ¿Qué dira Isabel Macedo sobre esto?