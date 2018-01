Con un Parque Eólico, Macri fue a 'afiliar' al gobernador de Chubut

La ampliación del Parque Eólico incrementará anualmente en 410.000 megavatios hora la producción de energía renovable. La mayor generación de energía eólica es producto de la incorporación de 12 aerogeneradores, con una inversión de unos US$40.000.000 de dólares, y el crecimiento de la producción equivale al consumo energético de 137.000 hogares.

Estuvieron presentes en el acto el viceministro del Interior, Sebastián García De Luca; el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga; ministros, secretarios, subsecretarios del gabinete provincial, presidentes de entes descentralizados, diputados provinciales, el presidente de Genneia, Jorge Brito, el vicepresidente, Darío Lizzano, directivos y empleados de la firma, los intendentes de Rawson, Rossana Artero; de Trelew, Adrián Maderna; de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; de Sarmiento, Ricardo Britapaja, de Esquel, Sergio Ongarato, y la diputada nacional por Chubut, Rosa Muñoz.

El reemplazante de Mario Das Neves, Mariano Arcioni se acercó a Cambiemos ante las dificultades de gobernabilidad que tiene en su provincia.

El gobernador no es del agrado de los hijos de Das Neves, Pablo y Mariví, que le quitaron el respaldo e incluso intentaron que Arcioni asumiera la banca de diputado que ganó en octubre, aunque ya no manejan ni el gobierno ni el partido.

"Él tiene que construir su liderazgo", aseguran en la Rosada, y admiten que la relación con Das Neves era estable pero por momentos no. En el macrismo se cuidan de aclarar, por ahora, que el candidato para 2019 en Chubut sigue siendo el diputado nacional Gustavo Menna.

Por otro parte, en la Rosada aseguraron que la Patagonia es tomada por el presidente como un ejemplo de la relación de confianza que se puede tejer con los gobernadores, pese a que pertenezcan a partidos de la oposición.

La Patagonia es la única región del país en la que Cambiemos no tiene gobernadores propios y sin embargo se convirtió en un territorio amigable para el Ejecutivo. Incluso con Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, la Rosada tiene un acuerdo de gobernabilidad. En el Ejecutivo destacan que Alicia aprobó el consenso fiscal y desde hace dos años viene haciendo gestos, al no aumentar la planta de empleados de Santa Cruz y no referirse a Macri como lo hace el resto de su familia.

En el Ejecutivo destacan que Rosana Bertone, de Tierra del Fuego y el neuquino Gutiérrez "bancaron en todas" y no dudaron en participar en las fotos que precisaba el PRO en momentos calientes, como durante el debate de Ganancias, el pacto fiscal y la reforma jubilatoria. Con Gutiérrez, además, Macri tiene una alianza estratégica por el yacimiento de Vaca Muerta.

En tanto que con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el gobierno tuvo idas y vueltas, pero en los últimos meses lo convirtió en un aliado. No sólo bajó su lista en las elecciones legislativas para permitir una mejor elección de Cambiemos, sino que se puso al frente de la pelea del Gobierno contra los mapuches y la RAM.

El Gobernador Mariano Arcioni participó junto al presidente Mauricio Macri de la recorrida a la obra de ampliación del Parque Eólico Rawson. "En Chubut estamos apostando a las energías renovables" dijo el mandatario provincial. Además confesó que apoyarán al Gobierno nacional pero siempre defendiendo los intereses de Chubut.

En la ocasión, y antes de los discursos, se efectuó la lectura del decreto a través del cual se declaró al presidente de la Nación huésped de honor de la provincia del Chubut.

Además Arcioni le obsequió a Macri una caja con productos regionales, entre ellos vinos producidos en Chubut, y el presidente de Genneia, Jorge Brito, una réplica de un molino.

Al iniciar el acto hizo uso de la palabra el gobernador Arcioni, quien dio la bienvenida al Presidente a la provincia del Chubut, su primera visita oficial de este año.

"Quiero trasmitirle el orgullo y darle la bienvenida de todo el pueblo del Chubut, para nosotros es muy importante contar con su presencia nuevamente acá en la Provincia", expresó Arcioni.

Por otra parte Arcioni aseveró durante su discurso que repudin cualquier tipo de violencia en el ejercicio de la democracia. “ Ustedes saben lo que ha acontecido en los últimos días, precisamente el 22/12 en el Congreso" , remarcó y en ese marco expresó que quiere destacar la figura de la diputada Rosa Muñoz que dio quórum y manifestó su postura.

Durante su discurso, Macri hizo un repaso a los principales logros de los 2primeros años de su gestión y aseguró que el país seguirá creciendo estos años. En ese marco, también recordó al exgobernador Mario Das Neves y aseguró que la mejor manera de recordarlo es trabajar para ver que vamos a aportar desde Chubut al país.

“La energía es lo que necesita nuestras fábricas para funcionar. Energía de calidad, renovable es lo que el mundo está apostando y apuntamos a hacer grandes cosas”, explicó para luego afirmar que en el norte del país estamos construyendo el parque solar más grande de la historia y que en el sur están haciendo uno de los parques más grandes de Latinoamérica. Al 2017 lo declararon el año de las energías renovables.

Por último el presidente Mauricio Macri aseguró que después de muchos años, el país está creciendo en 15 meses en forma ininterrumpida, afirmó que el 2018 va a ser un gran año para los argentinos.

En resumen, en el encuentro entre Macri y Arcioni se puede percibir un fuerte deseo que tiene el presidente por querer hacer entrar a Arcioni como miembro de su partido político, es decir afiliar al Gobernador o por lo menos tratar de tenerlo lo más cerca posible como aliado. ¿Logrará Macri concretar su nueva jugada?