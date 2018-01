'Equipo Milagro': Goles sin piernas y jugadores de corazón

El "no puedo" es una barrera que ponemos nosotros mismos, nuestra mente y nuestra voluntad, para no enfrentar realidades, aceptar hechos ocurridos o tomar las riendas de nuestras vidas. Pero este no es el caso del 'Equipo Milagro', un grupo de futbolistas egipcios amputados que sueña con crear su propia Federación para participar, igual que la Argentina en el próximo Mundial de Fútbol para Amputados, que se llevará a cabo en México.

