¿Se cae el pase de Pratto a River?, su agente reveló que San Pablo no lo venderá

Hace casi una semana, en pleno mercado de pases, habíamos anunciado en Urgente24 que River “rompía el chancho” por la oferta que le había hecho al San Pablo de Brasil para llevarse al delantero Lucas Pratto por la cifra de 11 millones de dólares.

Sin embargo, el empresario argentino Gustavo Goñi (representante de Lucas Pratto) reveló este martes (02/01) que el club Paulista no está dispuesto a vender a Pratto a la institución ‘Millonaria’.

La propuesta de casi 36 millones de dólares prometida por el club de Nuñez aún no llegó y el atacante se volverá a presentar en la concentración del elenco del ‘Tricolor de Morumbi’. Por otro lado, Pratto se reincorporará al elenco Soberano este miércoles (03/02), tras un mes de vacaciones. La propuesta de US$ 11 millones (casi R $ 36 millones) prometida por River, aún no ha llegado y los representantes del jugador advierten que el Tricolor no quiere deshacerse del delantero, según una nota publicada en el diario brasileño Lance.

Por otro lado, en declaraciones que concedió al diario Clarín, Goñi sostuvo que “si tuviera, Lucas ya manifestó que tiene prioridades-dijo Gustavo Goñi, empresario del jugador”.

A lo largo de las vacaciones, Pratto estuvo involucrado en rumores sobre su ida al River Plate y su agente llegó a decir que su cliente vería un cambio a Argentina con buenos ojos, para estar más cerca de su hija. Pero no hubo ningún movimiento y en el San Paublo, oficialmente, se refuerza la versión de que el club quiere mantener al jugador de 29 años, con quien tiene contrato hasta el 29 de enero de 2021.

Cabe recordar que la intención de River Plate es ofrecer no sólo los 11 millones de dólares, sino también un bono de 2 millones de dólares para el caso de objetivos alcanzados. El técnico Marcelo Gallardo ya manifestó que sueña con dirigir a Pratto y le gustaría tener al delantero para disputar la edición de la Copa Libertadores de América 2018.

Semanas atrás, el club ‘Millonario’ acordó con Xolos de Tijuana las condiciones para adquirir la ficha de Damián Musto en alrededor de dos millones y medio de dólares.

La oferta por el delantero se produjo luego que a River le salió un competidor importante en la carrera por el jugador como el América de México, aunque fue el propio Pratto quien lo descartó.

Porque si bien el América es un club con mayor poderío económico, el ex delantero de Boca había reconocido como un aspecto clave la necesidad de estar en Argentina.

Hace un año, San Pablo le había abonado a Atlético Mineiro unos seis millones de dólares por el 50 por ciento del pase de Lucas Pratto y, desde luego, el equipo paulista tiene la intención de recuperar buena parte de la inversión.

“Si River pretende negociar, será cuestión de que llamen a San Pablo y negocien. Yo respeto mucho al club, no puedo decir que me quiero ir, pero obviamente seduce que River me quiera contratar. Ya es una cuestión de los clubes y no mía”, había dicho el jugador, de 29 años, en declaraciones a TNT Sports.

El exgoleador de Vélez Sarfield, además de sus cuestiones personales, vería con buenos ojos volver a Argentina por la oportunidad que se le presentaría -si tiene un buen semestre- de estar en la lista definitiva de la Selección nacional para el Mundial de Rusia 2018.