¿Nieve en Miami? Después de 28 años Florida se cubre de hielo

La temperatura ha bajado tanto en la Florida que se está viendo un fenómeno poco natural en el denominado "estado del sol", nieve. La ola de frío que afecta a gran parte de los Estados Unidos hizo que la mañana de este miércoles 3/1/17, nevara en Tallahassee, la capital del estado de Florida, obligando a cerrar parte de una carretera interestatal, según informaron los medio slocales.

Los floridianos, acostumbrados al azote de huracanes, no veían nieve desde hace casi tres décadas, por lo que la sorpresiva nevada se volvió tendencia en las redes sociales.

Todo esto se debe, al avance del Huracán Bomba, un ciclón de invierno que mantiene en alreta la costa este de USA y castiga con fuertes nevadas y temperaturas extremas.

Según el Servicio de Metereología de USA, está previsto que esta noche, en horas de la madrugada, el huracán toque tierra trayendo a su paso más nevadas desde Tallahassee hasta Jacksonville.

Escuelas en al menos cinco distritos cancelaron sus clases este miércoles, mientras que la Florida State University cerró su campus en Tallahassee desde el martes en la noche hasta el miércoles a las 17:00 debido a las condiciones del tiempo.

En el sur de la Florida se espera que las temperaturas bajen este jueves a los 7 grados centígrados.

Second round of snow here in Tallahassee. Guessing this will be the last we see of it for a few decades... #Flwx #tallahasseesnow pic.twitter.com/6RSXbhWbar