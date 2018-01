Serafín Dengra quedó en la mira de la justicia por integrar una red de estafas

El ex jugador de rugby de ‘Los Pumas’, Serafín Dengra, más conocido como “Serafo” y por frases tales como “never pony, pura sangre”, está siendo investigado por la Justicia Federal tras ser acusado de formar parte de una presunta asociación ilícita que ofrecía servicios a empresas para cancelar, de forma fraudulenta, deudas tributarias. Dengra está apuntado por haber sido presuntamente quien captara nuevos clientes dentro del mundo del rugby y el resto de su círculo social. El ex deportista reconoció que existía una banda dedicado a eso pero se definió como una “víctima”. “Sólo quise ayudar a unas personas, pensando que era de buena fe, para que pudieran obtener una moratoria, pero usaron mi nombre para armar lío”, manifestó en declaraciones periodísticas. “Sólo relacioné a una empresa, pero yo no tengo nada que ver, por eso yo sigo en libertad”. Sin embargo, unas escuchas lo comprometen como parte del accionar delictivo para captar clientes y, previo pago de comisiones, poder eliminar del sistema de la AFIP las deudas impositivas.

Por Urgente 24 Miércoles 03 de enero de 2018 21:26 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir