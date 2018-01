Una buena: AFIP aumentó límite de compra en Free Shops

Este miércoles hubo varios anuncios de aumentos que revolucionó a la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, al final del día 03/01, la Ad Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un aumento, pero esta vez en el límite de compra para quienes adquieran productos en la free shop, una buena noticia para los viajeros.

La AFIP estableció que la franquicia libre de impuestos para compras en free shops se eleva de 300 a 500 dólares (o su equivalente en otra moneda) para aquellos viajeros que ingresen al país. Para los menores de 16 años, la cifra se reduce a la mitad, es decir, 250 dólares.

Este jueves 04/01 se publicará en el Boletín Oficial la Resolución 4181, que "apunta a equiparar la franquicia con los valores vigentes en el Mercosur", según informó el organismo.

Entre otros anuncios de la AFIP, se conoció que las compras por el régimen puerta a puerta realizadas por el Correo Oficial, cuyo valor no superen los 25 dólares, se enviarán a domicilio sin necesidad de completar la declaración jurada de envíos postales como sí lo requieren las demás compras. “Esta facilitación no alcanza a los envíos realizados por Courier y no implica que la Aduana deje de controlar este tipo de envíos", advierten.

Amado por muchos y odiado por otros, que lo consideran algo así como un “templo de la perdición y el consumismo”, los Duty Free Shop suelen ser el lugar ideal para matar el tiempo de ocio y ansiedad antes de embarcar al avión.